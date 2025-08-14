Bu akşam hangi diziler var? 14 Ağustos Perşembe 2025 televizyondaki diziler

Televizyon izleyicilerinin merakla beklediği 14 Ağustos 2025 Perşembe akşamı yayın akışı netleşti. Popüler dizilerden yeni bölümler, reyting rekortmeni yapımlar ve sevilen tekrar yayınlar ekranlarda yerini alacak. İşte kanallara göre bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağına dair detaylı liste…

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 22:15

Aile Meselesi

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 21:45

Kuralsız Sokaklar

Merak uyandıran coğrafyalar, ulaşılması imkansız görünen yerler, birçok insanın adım atmaya dahi korktuğu ülkeler, şehirler, kasabalar, köyler, mahalleler. Mert Öztürk'ün sunduğu programda, Girilemez denilen her sokağın kapısını izleyicilerle birlikte ardına kadar aralanıyor.

21:45 - 00:15

Gitmesine İzin Ver

Oğullarının ölümünün ardından Montana'da yaşadıkları çiftlik evinden ayrılarak torunlarını kurtarmak için bir yolculuğa çıkan emekli bir şerif ve eşi... İkili, varış noktalarına ulaştıklarında torunlarını ellerinde tutan ailenin onu bırakmak gibi bir niyeti olmadıklarını göreceklerdir.

NOW

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:30

Ah Leyla Vah Kerem

Leyla ve Kerem taze evli bir çifttir. Roma'da evlenen genç çift Leyla'nın öve öve bitiremediği ailesiyle tanışmak için yurda döndüklerinde ise aşkları büyük bir sınavdan geçecektir. Sinan'ın yeni bir aileye sahip olma heyecanı çapkın bir baba, dolandırıcı kardeş, büyücü hala, kumarbaz ağabey ve oldukça işveli bir yenge ile tanışınca yerini paniğe bırakır.

SHOW TV

20:00 - 23:45

Güldür Güldür Show

Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:00

Tatlı Dillim

Basketbol takımı kampa girmek ve antreman yapmak için bir köye gelir. Köyün güzel öğretmeni Emine takımdakilerin ilgisini çeker. İçlerinden Ferit, Emine'nin peşini bırakmaz ve sonunda birbirlerine aşık olup evlenirler. Ne var ki Ferit şehirdeki hızlı hayatını özlemektedir. Emine'yi bırakıp şehre döner, arkasından giden Emine'nin ona çok farklı bir sürprizi vardır.

22:00 - 00:00

Sucu Kamil

Kamil, annesiyle yaşar ve mahallenin sucusunda çalışır. Mahalleli onu Sucu Kamil adıyla tanır. Kuaförde çalışan Merve'ye aşıktır ancak Merve bir türlü ona yüz vermez. Kamil, annesi Sevgi'nin ısrarıyla cesaretini toplayıp Merve'yi pahalı bir restorana davet etmeye karar verir. Merve bu teklifi duyunca sonunda pes eder ve Kamil'le yemeğe gitmeyi kabul eder. Restoran çok güzeldir, ancak hesap gelince işler değişir. Kamil'in bu hesabı ödeyecek parası yoktur. Merve'yi restoranda rehin bırakıp gereken parayı toplamak için türlü türlü işlere kalkışır ve başına birbirinden komik olaylar gelir.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kim Milyoner Olmak İster?

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da farklı ülkelerden başvuru yapıp, mülakatla seçilen yarışmacılar katılıyor. Yine moral desteği için yarışmacıların yakınları da stüdyoda yerlerini alıyorlar. Toplamda on üç soruyu yanıtlamak için yarışmacılara joker hakları sunuluyor. Ayrıca iki baraj hakkı da veriliyor. Baraj sorularına doğru yanıt verildiğinde o ana kadar kazanılan ödül, her durumda yarışmacının oluyor. On üç soru doğru yanıtlanırsa kazanılacak ödül 5 milyon TL...

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.