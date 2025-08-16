Bu akşam hangi diziler var? 16 Ağustos Cumartesi 2025 televizyondaki diziler

Televizyon keyfi yapmak isteyenler için 16 Ağustos Cumartesi 2025 akşamı ekranlarda hangi dizilerin olacağı merak ediliyor. İşte bu akşam izleyiciyi bekleyen dizi seçenekleri ve yayın saatleri...

TRT1

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 01:15

Creed: Efsanenin Doğuşu

Eski boksör Apollo Creed'in evlilik dışı ilişkisinden doğan çocuğu olan Donnie, annesinin ölümünün ardından Creed'in dul eşi tarafından himaye altına alınır ve zengin bir ailede rahat bir şekilde büyür. Ancak o bu hayatı reddederek boksör olma hayallerine kapılır ve kendisini yetiştirmesi için Rocky Balboa'nın peşine düşer.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 22:30

41 Kere Maşallah

Naci, bir yandan anne ve baba baskısı ile boğuşan bir yandan da amansız aşkı Pelin'e açılmak için çabalayan bir adamdır. Pelin'e bir türlü açılamayan Naci, lise yıllarında kalbini kırdığı bir kızın kendisine büyü yaptırdığını öğrenir. Üzerindeki büyüyü bozmaya çalışan Naci, 3 ayda 40 tane kızı kendisine aşık etmeyi başarabilecek midir?

NOW

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 22:00

Kardeş Takımı

Sıradan bir okul sabahına uyandığını zanneden 4 kardeş Deniz, Derya, Ali ve Yaz; anne babalarının aslında birer gizli ajan olduklarını öğrenirler. Anne babaları, olağanüstü teknolojilerin korunduğu TeknoStar için çalışmaktadırlar ancak bu teknolojileri ele geçirmek isteyen kötü güçler tarafından kaçırılmışlardır. TeknoStar, Dünya'nın geleceğine yön veren yüzlerce teknolojik icat ve yazılımın saklandığı önemli bir merkezdir. Evlerindeki gizli bir bölmede saklanan süper bilgisayar TA-OZ 4000 namıdiğer TAKOZ'un da yardımlarıyla hem anne ve babalarını hem de Dünya'nın geleceğini kurtarmak için maceraya atılan 4 kardeş; bu zorlu yolculukta gerçek bir Kardeş Takımı'na dönüşeceklerdir.

22:00 - 23:30

Şevkat Yerimdar

Paris’ten İstanbul’a dönen güzeller güzeli Esin ayağının tozuyla önce Şevkat’in arabasını çarpa çarpa ufalar, daha sonra buna ufak bir kaza daha ekleyerek Şevkat’in başını yarar. Şevkat ve Esin arasında komik aşk macerası böyle başlar. Esin öyle bir kızdır ki, türlü sakarlıkları ve dik başlılığıyla Şevkat’in sinirlerini tavana çıkarır, temiz kalbi ve can yakan güzelliğiyle onu dibe vurdurur. Bütün bu maceralar öyle bir mahallede cereyan eder ki, zaten başka yerde olamaz dersiniz.

SHOW TV

20:00 - 23:45

Güldür Güldür Show

Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30

Geliş

Birden fazla uzay gemisinin dünyaya iniş yapmasıyla gezegen adeta alarma geçer. Amaçları bilinmeyen bu varlıklarla iletişim kurmanın yolları aranmaya başlanır. Ordunun çağrısıyla Dr. Banks, uzaylılarla iletişim kurma görevini üstlenir. Ona bu zorlu süreçte fizikçi Ian Donnelly eşlik edecektir. İkilinin en kritik görevi, uzaylıların barış için mi yoksa istila amacıyla mı geldiklerini anlamaktır. Ancak zaman daralırken, ordunun giderek artan saldırı baskısı işleri daha da zorlaştırır.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:15

Ölümcül Çarpışma

Ölümcül Çarpışma, Jackie Chan’in canlandırdığı özel güvenlik görevlisi Luo’nun tehlikeli bir görevine odaklanıyor. Orta Doğu’daki Çin merkezli bir petrol rafinerisi saldırıya uğradığında Luo’dan petrol işçilerini oradan kurtarması istenir. Luo, Amerikalı eski bir bahriyeliyle iş birliği yaparak saldırganları durdurmaya çalışır.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.