Bu akşam hangi diziler var? 17 Ağustos Pazar 2025 televizyondaki diziler

Televizyon keyfi yapmak isteyenler için 17 Ağustos Pazar 2025 akşamı ekranlarda hangi dizilerin olacağı merak ediliyor. İşte bu akşam izleyiciyi bekleyen dizi seçenekleri ve yayın saatleri...

TRT1

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:55

Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti

Karayip Denizi korsanı Kaptan Jack Sparrow için denizlerin berrak suları macera ve gizem vaat etmektedir. Ancak Siyah İnci adını verdiği gemisinin Kaptan Barbossa tarafından çalınmasıyla korsanlık hayatı bir anda alabora olur. Bu kadarla yetinmeyen Kaptan Barbossa, Port Royal kasabasına baskın düzenleyerek valinin güzel kızı Elizabeth Swann'ı kaçırır. Bu olay üzerine Elizabeth'in çocukluk arkadaşı Will Turner devreye girerek Jack ile işbirliği yapar. İngiliz donanmasının en hızlı gemisi olarak bilinen Interceptor'un kaptanlığını alan Jack Sparrow, Elizabeth'i kurtarıp gemisini geri alabilmek için girişimlere başlar.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 22:15

Kuralsız Sokaklar

Kuralsız Sokaklar'ın yeni durakları; Brezilya'daki dünyanın en büyük favelası Rocinha, Endonezya'nın meşhur adası Bali ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ihtişamlı şehri Dubai.

NOW

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 22:00

Kayhan

Kayhan çevresinde temiz kalpliliği ve masumiyeti ile tanınan biridir. Dostlukların adamı olan Kayhan, yıllar önce mezun olduğu okulun pilav günü etkinliğine gitmek için sabırsızlanmaktadır. Eski arkadaşlarını görecek olmanın heyecanı içinde bekleyen genç adam, o büyük gün geldiğinde kötü bir sürprizle karşılaşır. Pilav gününde kendisine verilen 98 mezunları yıllığını gören Kayhan tam anlamıyla yıkılır. Yıllığı okudukça dost bildiği herkesin kendisinden nefret ettiğini anlar. Kayhan, öğrendikleri karşısında yaşadığı şoku üzerinden atınca kendisinden nefret eden herkesten intikam almaya karar verir.

22:00 - 23:30

Şevkat Yerimdar

Paris’ten İstanbul’a dönen güzeller güzeli Esin ayağının tozuyla önce Şevkat’in arabasını çarpa çarpa ufalar, daha sonra buna ufak bir kaza daha ekleyerek Şevkat’in başını yarar. Şevkat ve Esin arasında komik aşk macerası böyle başlar. Esin öyle bir kızdır ki, türlü sakarlıkları ve dik başlılığıyla Şevkat’in sinirlerini tavana çıkarır, temiz kalbi ve can yakan güzelliğiyle onu dibe vurdurur. Bütün bu maceralar öyle bir mahallede cereyan eder ki, zaten başka yerde olamaz dersiniz.

SHOW TV

20:00 - 21:45

Avanak Abdi

Abdi, duvarlara film ya da şarkıcı afişleri yapıştırarak hayatını kazanan saf bir delikanlıdır. Bir gün afişini gördüğü şarkıcı Nevin Şenses'e aşık olur. Ancak bilmediği bir şey vardır... Mafya babası Barut Osman da Nevin'e aşıktır. Abdi, aşkı için Barut Osman'a kafa tutar. Şansı ve zekası yardımıyla Barut Osman'ı yenmeyi başarır.

21:45 - 23:45

Namuslu

Ali Rıza Bey, bir iş yerinde vezne memuru olarak çalışmaktadır. Dürüstlüğüyle tanınan Ali Rıza, iş yerine ait parayı bankaya götürdüğü sırada soyulur. Ancak ne iş arkadaşları ne de ailesi bu duruma inanır. Ali Rıza'nın paraları zimmetine geçirdiği söylentisi yayılınca; başta karısı olmak üzere, kaynanası ve tüm esnaf çevresinde pervane olur.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30

Çok Güzel Hareketler 2

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak'ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan'ın yönetimindeki atölyeden çıkan skeçleriyle ekrana geliyor.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kim Milyoner Olmak İster?

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da farklı ülkelerden başvuru yapıp, mülakatla seçilen yarışmacılar katılıyor. Yine moral desteği için yarışmacıların yakınları da stüdyoda yerlerini alıyorlar. Toplamda on üç soruyu yanıtlamak için yarışmacılara joker hakları sunuluyor. Ayrıca iki baraj hakkı da veriliyor. Baraj sorularına doğru yanıt verildiğinde o ana kadar kazanılan ödül, her durumda yarışmacının oluyor. On üç soru doğru yanıtlanırsa kazanılacak ödül 5 milyon TL...

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.