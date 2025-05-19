Bu akşam hangi diziler var? 19 Mayıs Pazartesi 2025 televizyondaki diziler

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü (bu akşam) televizyon izlemek isteyenler için birbirinden farklı dizi, film ve programlar ekranlarda olacak. Akşam saatlerinde TV başına geçmeden önce “Bu akşam televizyonda ne var?” diye merak edenler için TRT 1, Kanal D, ATV, TV8, Star TV, Show TV ve Now TV’nin güncel yayın akışlarını derledik.

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 00:15

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

Haçlı istilalarının İslam Alemini kasıp kavurduğu 12. yüzyılda Müslümanlar arasındaki birlik ve düzen bozulmuş, başta mukaddes şehir Kudüs olmak üzere birçok İslam toprağı Haçlıların eline geçmiştir. Selahaddin, Haçlılar ile cenk eden Zengi Devleti himayesindeki Serhad Gazileri'nin başıdır. Tapınak Şövalyeleri, Kudüs'ün kilidi olan Askalan şehrini kuşatırlar. Askalan düşerse Kudüs güçlenecek, Zengi toprakları da tehlike altında olacaktır. Selahaddin buna engel olmak için Askalanlılar'a yardım etmek ister. Fakat devlet divanından Selahaddin'e izin çıkmaz. Selahaddin divan kararına rağmen Askalanlılar'a yardıma gider.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Uzak Şehir

Fikriye'nin ölümü, Alya'nın yüreğinde kapanmaz bir yara açar. Cihan, Alya'nın bu çalkantılı günlerinde yanında dimdik durmaya çalışsa da Boran'la ilgili ortaya çıkan yeni bir gelişme tüm odağını değiştirir. Gözünü karartan Cihan, Nadim ve Ecmel'in yalanlarını ortaya dökmek için harekete geçer. Zerrin'in hamileliği, iki düşman aileyi yeniden karşı karşıya getirirken Kaya, bebeğin kimden olduğunu öğrenmeye çalışır. Zerrin'in bir anda patlayan itirafı Kaya'yı fevri bir karar vermeye iter. Bu kaostan tek memnun olan kişiyse Sadakat'tir. Gücün yeniden kendi ellerine geçtiğine inanan Sadakat, bu kez rotasını Alya'ya çevirir. Konağa gelen gizemli misafiri avantaja çeviren Sadakat, Alya'yı yeni bir yol ayrımının eşiğine sürükler.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:45

Atatürk 1881 - 1919

Askeri okuldan vatansever bir idealist olarak mezun olan Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal, üniformasından onur duyan bir Osmanlı Subayıdır. 1905'ten 1919'a kadar Payitahta sadık bir asker olarak Osmanlı'nın her karışında savaşır. Çok fazla deneyim kazanır ve halkın durumunu görür. Bu süreçte, kişisel çıkarlarının peşinde koşanların yönettiği Osmanlı İmparatorluğu'nun aslında yavaş yavaş, içten içe çürümeye başladığını anlar. Bir değişim gerektiği açıktır. Sürülür, açığa alınır, zorlanır, engellenir. Fakat hiçbir engel Mustafa Kemal'in ilerleyişini durduramayacaktır.

SHOW TV

20:00 - 22:00

Görev Başında

Yaptığı bir hata sebebiyle gözden düşen Frank Penny, görevdeki son zamanlarını polislik yaparak geçirir. Telsizde duyduğu ihbara seyirci kalamayan Penny, çok geçmeden küçük bir kızı kaçıran kişiyi vurduğunu fark edecek, sonrasında ise kızı ölmeden vaktinde kurtarabilmek için zamana karşı yarışacaktır.

22:00 - 00:00

Çırak

Anna, dünyanın en yetenekli kiralık katilidir. Çocukken efsanevi suikastçı Moody tarafından kurtarılmıştır. Fakat onu kendi çocuğu gibi büyüten ve hayatta kalma konusunda her şeyi öğreten Moody, acımasızca öldürülür. İntikam almak için yemin eden Anna, en büyük rakibi Rembrandt ile ittifak kurmak ve katili bulmak için Vietnam'a dönmek zorunda kalır.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

İstanbul şehrinde organize işler tam gaz devam etmektedir. Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de “sazan sarmalı” olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:45

Kadın Kral

Film, 1800’lerde Dahomey Afrika Krallığı’nı dünyanın şimdiye kadar hiç görmediği beceri ve vahşilikle koruyan, tamamı kadınlardan oluşan askeri alay Agojie’nin olağanüstü hikayesini anlatıyor. Gerçek olaylardan esinlenen Kadın Kral, General Nanisca'nın yeni nesil askerleri eğitip; onları, hayatlarını yerle bir etmeye çalışan düşmanlarla savaşmaya hazırlarken yaşadığı duygu dolu destansı yolculuğunu izleyiciye sunuyor.

TV8

20:00 - 00:15

Survivor 2025

Büyük mücadelenin yaşandığı Survivor 2025'te All Star ve Gönüllüler takımları karşı karşıya geliyor. Kendilerine verilen sınırlı erzak ile ayakta kalmaya çalışan yarışmacılar büyük ödüller için mücadele ediyor. All Star takımında yarışacak isimler; Adem Kılıççı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Serenay Aktaş, Yağmur Banda, Zeynep Alkan. Gönüllüler takımında yarışacak isimler ise; Adilhan Numan, Batuhan Gökgöz, Kaan Kazgan, Mevlüt Koçak, Dilşah Kurt, Göksu Küçükali, Kübra Avcı, Tuğba Yeni.