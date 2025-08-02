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Bu akşam hangi diziler var? 2 Ağustos Cumartesi 2025 televizyondaki diziler

2 Ağustos Cumartesi akşamı televizyon keyfi yapmak isteyenler için günün dizi takvimi belli oldu. İşte bu akşam ekranlarda izleyiciyle buluşacak yapımlar…

Bu akşam hangi diziler var? 2 Ağustos Cumartesi 2025 televizyondaki diziler
MynetYazar

Yeni bölümleriyle merakla beklenen diziler, 2 Ağustos Cumartesi akşamı televizyon kanallarında izleyici karşısına çıkıyor. Hangi kanalda hangi dizi var, detaylar haberimizde…

TRT1

19:00 - 20:00
Ana Haber
Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30
Pembe Panter 2
Sakarlığıyla amirlerini, dostlarını ve düşmanlarını çileden çıkaran Clouseau, bu kez çalınan efsanevi Pembe Panter Elması'nın peşine düşer. Fransız polis teşkilatından Şef Müfettiş Dreyfus, istemeyerek de olsa Clouseau'yu uluslararası dedektiflerden oluşan özel bir ekibe dahil eder. Clouseau ve ekibi, hem hırsızların peşine düşer hem de çalınan değerli hazineyi bulmak için tehlikeli bir maceraya atılır.

KANAL D

19:00 - 20:00
Kanal D Ana Haber
Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 22:15
Mahalleden Arkadaşlar
Selçuk ailesiyle birlikte İstanbul'un küçük bir mahallesinde yaşamaktadır. Selçuk'un tek hayali, mahallenin reisinin arkadaş grubuna girebilmektir. İdolü olarak gördüğü İsmet'in gözüne girip, çetesine katılmak isteyen Selçuk, bu amaçla yakın arkadaşlarıyla birlikte bir çete kurar. Mahallenin altını üstüne getiren Selçuk ve arkadaşları bu süreçte kendilerini türlü maceraların içinde bulur.

NOW

19:00 - 20:00
NOW Ana Haber Hafta Sonu
En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 22:45
Ailenin Şerefi
Hayatı boyunca ailesini arayan Şeref'in ailesinin onu bulmasıyla bütün hayatı değişir. Şeref aslında Midyat'ın önde gelen ailelerinden birinin çocuğudur. İftira yüzünden babası cezaevine atılan Şeref, ailenin başına geçip babasını cezaevinden çıkarmaya çalışırken başına birbirinden komik olaylar gelir.

SHOW TV

20:00 - 23:45
Güldür Güldür Show
Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV

ATV

19:00 - 20:00
ATV Ana Haber
Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:20
Vanguard
Tang Huating, Vanguard isimli, uluslararası üne sahip olan ileri teknolojili bir güvenlik ajansının kurucusudur. Bir gün iş insanı Qin’in kızı bir grup terörist tarafından kaçırıldığında Vanguard ekibi, genç kızı kurtarmak için harekete geçer. Ancak görev sırasında işler ters gider ve Qin de teröristlerin eline geçer. Tang sadece müşterisini değil, birçok insanın hayatını kurtarmak için ekibin başına geçer.

TV8

20:00 - 00:15
MasterChef Türkiye
Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.

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