Bu akşam hangi diziler var? 2 Mayıs Cumartesi 2026 televizyondaki diziler

2 Mayıs Cumartesi 2026 TV yayın akışı izleyiciler tarafından merak ediliyor. “Bu akşam hangi diziler var?” sorusu özellikle hafta sonu ekran başına geçecekler için gündemde yer alırken, ulusal kanallarda yayınlanacak diziler ve saatleri araştırılıyor.
TRT1
- 19:00 - 20:00 Ana Haber
- 20.00 Gönül Dağı
KANAL D
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Güller ve Günahlar
SHOW TV
- 20:00 - 23:45 Güldür Güldür Show
STAR TV
- 19:00 - 20:00 Star Haber
- 20:00 - 22:00 Otel Transilvanya 4:...
ATV
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 - 22:45 A.B.İ.
