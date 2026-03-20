Bu akşam hangi diziler var? 20 Mart Cuma 2026 televizyondaki diziler

Cuma akşamını ekran başında geçirmeyi planlayan izleyiciler, “Bu akşam TV'de ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. Günün güncel yayın akışları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV'de hangi yapımların ekrana geleceği netleşti. İşte detaylar...

Öznur Yaslı İkier

20 Mart 2026 cuma akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...## TRT1 ###

ATV YAYIN AKIŞI
07.00 Kahvaltı Haberleri
08.45 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10.40 Akika ve Sahara
11.00 Aman Reis Duymasın
13.00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Bayramlık

SHOW TV YAYIN AKIŞI
08.15 İbo ile Güllüşah
10.15 Gırgıriye
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Aile Arasında

STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Sefirin Kızı
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Pelin ve Tahsin Mutfakta
18.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Otel Transilvanya 3

NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10.45 Doktor: Başka Hayatta
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Doktor: Başka Hayatta
19.00 Now Ana Haber
20.00 Recep İvedik 3

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo-Can
09.o0 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.15 Arda’nın Ramazan Mutfağı
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Şarkılar Bizi Söyler

TV8 YAYIN AKIŞI
06.30 Tuzak
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Zahide Yetiş’le Tadımız Kaçmasın
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Ada Günlüğü

TRT 1 YAYIN AKIŞI
08.15 Avrupalı Müslümanlar
08.30 Bayram Sevinci
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Dengi Dengine
15.50 Mabedin Gölgesinde
16.15 Bayram Havası
19.05 Ana Haber
20.00 Taşacak Bu Deniz (Tekrar)

