Bu akşam hangi diziler var? 20 Şubat Cuma 2026 televizyondaki diziler

20 Şubat 2026 cuma akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...

TRT1 Yayın Akışı

17:45 - 19:05 Ramazan Sevinci

19:05 - 19:55 Ana Haber

19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

20:00 Taşacak Bu Deniz



KANAL D Yayın Akışı

16:45 - 18:00 Arka Sokaklar

18:00 - 19:00 Bir Ramazan Akşamı

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar



SHOW TV Yayın Akışı

12:30 - 15:00 Gelin Evi

18:45 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti



STAR TV Yayın Akışı

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 - 22:00 Yerli Dizi Tekrarı

ATV Yayın Akışı

18:30 - 19:30 Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:30 - 20:00 ATV Ana Haber

* 20:00 - 22:30 Özgürlüğün Sesi: Bilal