Bu akşam hangi diziler var? 20 Şubat Cuma 2026 televizyondaki diziler

20 Şubat 2026 cuma akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...
TRT1 Yayın Akışı
- 17:45 - 19:05 Ramazan Sevinci
- 19:05 - 19:55 Ana Haber
- 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
20:00 Taşacak Bu Deniz
KANAL D Yayın Akışı
- 16:45 - 18:00 Arka Sokaklar
- 18:00 - 19:00 Bir Ramazan Akşamı
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
SHOW TV Yayın Akışı
- 12:30 - 15:00 Gelin Evi
- 18:45 - 20:00 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
STAR TV Yayın Akışı
20:00 - 22:00 Yerli Dizi Tekrarı
ATV Yayın Akışı
- 18:30 - 19:30 Nihat Hatipoğlu ile İftar
- 19:30 - 20:00 ATV Ana Haber
* 20:00 - 22:30 Özgürlüğün Sesi: Bilal
Okuyucu Yorumları 0 yorum