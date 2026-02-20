MAGAZİN

Bu akşam hangi diziler var? 20 Şubat Cuma 2026 televizyondaki diziler

Cuma akşamını ekran başında geçirmeyi planlayan izleyiciler, “Bu akşam TV'de ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. Günün güncel yayın akışları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV'de hangi yapımların ekrana geleceği netleşti. İşte detaylar...

Öznur Yaslı İkier

20 Şubat 2026 cuma akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...

TRT1 Yayın Akışı

  • 17:45 - 19:05 Ramazan Sevinci
  • 19:05 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

20:00 Taşacak Bu Deniz

KANAL D Yayın Akışı

  • 16:45 - 18:00 Arka Sokaklar
  • 18:00 - 19:00 Bir Ramazan Akşamı
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

SHOW TV Yayın Akışı

  • 12:30 - 15:00 Gelin Evi
  • 18:45 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV Yayın Akışı

  • 19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 - 22:00 Yerli Dizi Tekrarı

ATV Yayın Akışı

  • 18:30 - 19:30 Nihat Hatipoğlu ile İftar
  • 19:30 - 20:00 ATV Ana Haber

* 20:00 - 22:30 Özgürlüğün Sesi: Bilal

dizi yayın akışı bugün
