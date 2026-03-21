Bu akşam hangi diziler var? 21 Mart Cumartesi 2026 televizyondaki diziler

21 Mart 2026 cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 - atv'de Hafta Sonu
10:00 – Aynı Yağmurun Altında
13:40 - A.B.İ.
16:40 - Bayramlık
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Evde Tek Başına
22:20 - Kiminle Evlendim
00:00 - Görevimiz Tatil
02:20 - Gözleri KaraDeniz
05:00 - Aile Saadeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Sefirin Kızı
09:00 - Hayat Bazen Tatlıdır
11:00 - Erkenci Kuş
14:00 - Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15:30 - Sevdiğim Sensin
19:00 – Star Haber (canlı)
20:00 – Ailem Robotlara Karşı
22:30 - Ailem Robotlara Karşı
00:30 - Erkenci Kuş
02:30 - Sefirin Kızı
05:00 - Aramızda Kalsın
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – İkizler Memo - Can
08:30 - Konuştukça
09:45 - Magazin D Cumartesi
13:00 - Arda'nın Mutfağı
14:00 - Masal Şatosu: Peri Hırsızı
16:00 - Charlie'nin Çikolata Fabrikası
18:30 - Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 – Pi'nin Yaşamı
22:45 - Güller ve Günahlar
01:30 - Hava Operasyonu
03:00 - Müzik Arası
04:15 - Zalim İstanbul
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:15 - Acele Koca Aranıyor
10:00 - Cumartesi Sürprizi
13:00 - İyi Aile Çocuğu
14:45 - Gırgıriye'de Şenlik Var
16:30 - Güler Misin Ağlar Mısın
18:25 – Show Ana Haber
20:00 – Güldür Güldür Show
23:45 - Ay Lav Yu
01:30 - İyi Aile Çocuğu
03:00 - Güler Misin Ağlar Mısın
05:00 - Sandık Kokusu
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 - Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 - Mehmet Özer ile Mutfakta
12:15 - Kamera Arkası
12:45 - Halef: Köklerin Çağrısı
16:00 - Yeraltı
19:00 – Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 – Bekçiler Kralı
21:45 - Yeraltı
00:30 - Doktor: Başka Hayatta
03:15 - Şevkat Yerimdar
04:30 - Yasak Elma
06:15 - Karagül
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:48 – İstiklal Marşı
05:50 - Yedi Numara
07:20 - Kalk Gidelim
10:00 - Hayallerinin Peşinde
11:40 - Kod Adı Kırlangıç
13:25 - Aslan Hürkuş: Hürjet Oyunda | Türk Sineması
14:55 - Mabedin Gölgesinde
15:20 - Lingo Türkiye
17:50 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 - Gönül Dağı
00:15 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:50 - Büyük Yolculuk | Yabancı Sinema
03:15 - Lingo Türkiye
05:00 - Mabedin Gölgesinde
Okuyucu Yorumları 0 yorum