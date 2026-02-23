MAGAZİN

Bu akşam hangi diziler var? 23 Şubat Pazartesi 2026 televizyondaki diziler

Pazartesi akşamı ulusal kanallarda yine reyting yarışı var. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1 ve TV8’de ekrana gelecek diziler ve programlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte 23 Şubat Pazartesi TV yayın akışı ve bu akşamın öne çıkan yapımları…

MynetYazar

Ekran başına geçmeden önce milyonların aklında aynı soru var: “Bu akşam hangi dizi var, hangi program yayınlanacak?” Reyting yarışının hız kesmediği akşam kuşağında kanalların yayın akışı merak konusu oldu.

TRT1

  • 20.00 Cennetin Çocukları

KANAL D

  • 20.00 Uzak Şehir

SHOW TV

  • 20:00 Şark Bülbülü

STAR TV

  • 20.00 Torontolu Adam

ATV

  • 20:00 Aynı Yağmur Altında

NOW

  • 20.00 Umami

TV8

  • 20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

