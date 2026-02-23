Bu akşam hangi diziler var? 23 Şubat Pazartesi 2026 televizyondaki diziler

Ekran başına geçmeden önce milyonların aklında aynı soru var: “Bu akşam hangi dizi var, hangi program yayınlanacak?” Reyting yarışının hız kesmediği akşam kuşağında kanalların yayın akışı merak konusu oldu.

TRT1

20.00 Cennetin Çocukları

KANAL D

20.00 Uzak Şehir

SHOW TV

20:00 Şark Bülbülü

STAR TV

20.00 Torontolu Adam

ATV

20:00 Aynı Yağmur Altında

NOW

20.00 Umami

TV8