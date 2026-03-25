Bu akşam hangi diziler var? 25 Mart Çarşamba 2026 televizyondaki diziler

25 Mart 2026 çarşamba akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...
ATV YAYIN AKIŞI:
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kuruluş Orhan
KANAL D YAYIN AKIŞI:
07:00 İkizler Memo - Can
09.o0 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.15 Arda’nın Ramazan Mutfağı
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Eşref Rüya
SHOW YAYIN AKIŞI:
06.30 Sandık Kokusu
09.30 Siyah Kalp
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
NOW YAYIN AKIŞI:
07.30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Yeraltı
19.00 Now Ana Haber
20.00 Yeraltı
TRT YAYIN AKIŞI:
06.10 Kalk Gidelim
09.15 Adını Sen Koy
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.15 Benim Adım Melek
17.15 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Emeklilik Planı
22.25 Hayat Işığım
STAR YAYIN AKIŞI:
07.00 Sefirin Kızı
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Hazine
22.15 Hazine
