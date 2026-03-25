Bu akşam hangi diziler var? 25 Mart Çarşamba 2026 televizyondaki diziler

Çarşamba akşamını ekran başında geçirmeyi planlayan izleyiciler, “Bu akşam TV'de ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. Günün güncel yayın akışları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV'de hangi yapımların ekrana geleceği netleşti. İşte detaylar...

Öznur Yaslı İkier

25 Mart 2026 çarşamba akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...

ATV YAYIN AKIŞI:
08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kuruluş Orhan

KANAL D YAYIN AKIŞI:
07:00 İkizler Memo - Can

09.o0 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.15 Arda’nın Ramazan Mutfağı

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Eşref Rüya

SHOW YAYIN AKIŞI:
06.30 Sandık Kokusu

09.30 Siyah Kalp

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

NOW YAYIN AKIŞI:
07.30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Yeraltı

19.00 Now Ana Haber

20.00 Yeraltı

TRT YAYIN AKIŞI:
06.10 Kalk Gidelim

09.15 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.15 Benim Adım Melek

17.15 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Emeklilik Planı

22.25 Hayat Işığım

STAR YAYIN AKIŞI:
07.00 Sefirin Kızı

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Hazine

22.15 Hazine

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
