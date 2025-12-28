Bu akşam hangi diziler var? 28 Aralık Pazar 2025 televizyondaki diziler

Hafta sonunu televizyon keyfiyle değerlendirmek isteyenler “Bu akşam hangi diziler var?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. 28 Aralık Pazar 2025 TV yayın akışı, ulusal kanallarda ekrana gelecek dizileri ve dikkat çeken yapımları bir araya getiriyor. İşte TRT 1, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV ve TV8 ekranlarında bu akşam yayınlanacak diziler ve programlar…

TRT1

19:00 - 20:00

Ana Haber

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

20:00 - 22:00

Hababam Sınıfı Uyanıyor

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber