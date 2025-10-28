Bu akşam hangi diziler var? 28 Ekim Salı 2025 televizyondaki diziler

Televizyon izleyicileri her akşam olduğu gibi bugün de “Bu akşam hangi diziler var?” sorusunun yanıtını merak ediyor. TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV ve TV8 ekranlarında yerli diziler izleyiciyle buluşurken, bazı kanallar sinema filmleri ve yarışma programlarıyla dikkat çekiyor. 28 Ekim Salı 2025 TV yayın akışı, prime time saatlerinde ekrana gelecek dizilerle dolu. İşte bu akşamın dizi listesi ve kanallardaki yayın akışı detayları…

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 00:15

Mehmed: Fetihler Sultanı

Karargâhta bütün dengeleri bozan bir suikast girişimiyle perde açılır. Sadrazam Mahmud Paşa ağır yaralanır; Sultan Mehmed ise öfkesini içine gömerek, haini bulmadan nefes almayacağına yemin eder. Karaman elçilerinin kanı ve ortaya çıkan hançer, büyük bir fitnenin habercisidir. Devletin merkezinde, görünmeyen bir el düğümlere düğüm eklemektedir. Molla Lütfi'nin dikkatle takip ettiği izler, Vlad'a uzanan şüpheleri kuvvetlendirirken; sorgu odasında atılan her söz, kılıçtan keskindir.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:15

Güller ve Günahlar

Abisiyle hesaplaşan Serhat, Berrak'tan kalan mektupları okuyarak geçmişte neler olduğunu anlamaya çalışırken Berrak'ın telefonunda kayıtlı olan tek kişi de ortaya çıkar. Zeynep ve Serhat Berrak'ın bıraktığı izleri takip ederken Tülay ve Erkan'ın planladıkları kötülükten haberleri yoktur.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 00:00

Kıskanmak

Konuşmaya başlayan Mediha, Mükerrem'i Nüzhet'ten uzak durması konusunda sertçe uyarır. Onları ihbar edenin Seniha olduğunu öğrenen Halit, Seniha'yı kapının önüne koyar. Gidecek yeri kalmayan Seniha'nın yanında yine Nüzhet vardır. Geçmişin sırlarıyla gelen Kahya, Cemal Paşazade'nin ölümüne Halit'in neden olduğunu Seniha'ya söyler. Bu korkunç gerçek, Seniha ve Halit'i gözlerden uzak, derin ve tehlikeli bir hesaplaşmaya sürükler. Bu yüzleşmenin sonunda, Paşazade ailesinin kaderi yeniden şekillenecektir.

SHOW TV

20:00 - 00:15

Bahar

Seren'in hastaneden uzaklaştırılması, Baharların kafasında yeni soru işaretleri yaratır. İsmail Bey'e her şeyi kimin anlattığı merak konusuyken, herkes gerçeğin peşindedir. Aziz Uras, kendini aklamaya çalışırken; Seren sakinliğini korur. Ancak bu sakinlik, Uras'a oynayacağı büyük oyunun parçasıdır. Seren, ihaneti kendi yöntemleriyle ortaya çıkarıp ondan boşanmayı planlamaktadır. Fakat Aziz Uras'ın da yeni hamleleri vardır. Bu sırada Bahar, kaybolan hard diskin Harun'un elinde olduğunu öğrenir.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Kral Kaybederse

Fadi'nin yaşamla ölüm arasında verdiği mücadele herkesi derinden sarsar. Gaz kaçağı nedeniyle bilincini kaybeden Fadi, ailesinin son anda yetişmesiyle hastaneye kaldırılır. Doktorlar, yaşananların bir intihar girişimi olabileceğini düşünürken; Güllü ve Emine, bu olayın aile içinde kalması için sözleşir. Fadi'nin ölümle pençeleştiğinden habersiz olan Kenan ise kulüpte her zamanki gibi eğlenmeye devam eder. Ancak her ne kadar Fadi'yi umursamıyor gibi davransa da içindeki huzursuzluk her an büyümektedir. Taburcu olduktan sonra evine dönen Fadi, geçmişin gölgesinden kolay kolay kurtulamaz.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Gözleri KaraDeniz

Güneş ve Azil'in son anda müdahalesiyle Mehmet'in infazı durdurulur. Güneş'in boşanmaktan vazgeçtiğini söylemesi Azil'de büyük bir şok yaratır. Birbirlerine bu kadar yaklaşmışken bir kez daha Mehmet bir duvar gibi aralarındadır. Mehmet bir yandan ölümle burun buruna gelmenin korkusunu yaşarken, babası tarafından ölüm emrinin verildiği gerçeğiyle karşı karşıyadır. Artık Maçari'lerin bir ferdi olamayacağının bir kez daha farkına varan Mehmet, daha sert bir planla camiada yerini sağlamlaştırmak üzere kolları sıvar.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.