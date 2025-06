Bu akşam hangi diziler var? 29 Haziran Pazar 2025 televizyondaki diziler

Pazar gecesi ekran başındakiler için dopdolu bir yayın akışı hazırladı! 29 Haziran 2025’te ATV’den Kanal D’ye, Show TV’den Star TV’ye, NOW’dan TRT1’e uzanan geniş kanallar yelpazesinde dizi severler için hem yeni hem tekrar bölümler yer alıyor. Prime time kuşağında “Kuralsız Sokaklar”, “Şark Bülbülü”, “Üçlü Pürüz” gibi yapımlar öne çıkıyor.

TRT1

19:00 - 21:00

PSG-Inter Miami

PSG ile Inter Miami arasında oynanan maç, ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta şehrinde bulunan Mercedes-Benz Stadyumu'nda gerçekleşiyor.

21:00 - 23:00

Sessiz Saat

Boston’da görev yapan bir dedektif, sahada yaşadığı bir kaza sonrası ciddi işitme kaybı yaşar. Tam da bu sırada, polis departmanı sessiz bir tanığın tek görgü şahidi olduğu bir cinayeti çözmek zorundadır. İşitme engelli tanığın tercümanlığını üstlenen dedektif, hem iletişimi sağlar hem de olayı aydınlatmaya çalışır. Ancak kısa sürede, tanığı susturmak için her yolu deneyen rüşvetçi polislerden oluşan karanlık bir ekibin varlığını keşfeder ve kendi meslektaşlarına karşı zorlu bir mücadeleye girişir.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 21:45

Kuralsız Sokaklar

Kuralsız Sokaklar, ikinci bölümünde rotasını Mısır, Rusya ve Kolombiya'ya çeviriyor.

21:45 - 23:45

NOW

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 22:15

Üçlü Pürüz

Ailelerinden gizli bir şekilde evlenen Fatih ve Eda, bankacı olan arkadaşları Serhat'tan sahte nikah memuru olmasını ve Adana'ya gelerek ailelerinin karşısında nikahlarını kıymasını ister. Adana yolculuğunda Serhat'a nikah şahidi olmaları için ortak arkadaşları Haktan ve Utku'da eşlik eder. Ancak yolculukları sırasında arabaları çalınır. Üç arkadaşın yaşayacağı talihsizlikler bununla sınırlı kalmayacak, düğüne yetişmeye çalışırken kendilerini geri dönüşü olmayan bir maceranın içinde bulacaklardır!

SHOW TV

20:00 - 22:00

Şark Bülbülü

Şaban, sözlüsü Hatice ile evlenme hayalleri kurmaktadır. Ona bir an önce kavuşabilmek için istenilen başlık parasını biriktirmek zorundadır. Ancak köyün yeni ağası Şaban'ın sözlüsüne göz koyar. Kızın babasına ve köylüye baskı yapmaya başlar. Şaban sözlüsünden vazgeçmeyince de başlık parası yükseltilir. Şaban için artık son bir çare kalmıştır, o da İstanbul'a gidip gerekli parayı biriktirmek...

22:00 - 23:45

Güler Misin Ağlar Mısın?

Zengin bir iş adamı olan Cemal Bey, daha fazla para kazanmak amacıyla inşaatlarında çalışan Rasim Usta’nın kirada oturduğu evini yıkmaya karar verir. Kendi otelinde çalışan Metin’i o araziye kuracağı mini golf sahasına müdür yapacaktır. Bu habere çok sevinen Metin, artık evlilik için hazır olduğuna inanarak Rasim Usta’dan, kızıyla evlenmek için onay alır. Ancak evin yıkılacağı haberiyle mutlulukları gölgelenir. Metin’in sevinci yarım kalmıştır. Açıkta kalan aile, başlarını sokacak bir yer bulamaz. Kasabayı terk etmeye karar verdikleri anda Zeki ile Metin’in aklına gelen çılgın fikirle şanslarını bir kez daha denemeye karar verirler.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30

Sen Kiminle Dans Ediyorsun

Anne ve babasını kaybeden, intiharı düşünecek kadar zor günlerden geçen Aysel'in hayattaki en büyük tutkusu dans etmektir. Şengül'ün dans okulunda çalışmaya ve büyük para ödülü olan bir yarışmaya katılmaya karar vermesiyle hayat ona heyecanlı günler sunmaya başlayacaktır.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kim Milyoner Olmak İster?

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da farklı ülkelerden başvuru yapıp, mülakatla seçilen yarışmacılar katılıyor. Yine moral desteği için yarışmacıların yakınları da stüdyoda yerlerini alıyorlar. Toplamda on üç soruyu yanıtlamak için yarışmacılara joker hakları sunuluyor. Ayrıca iki baraj hakkı da veriliyor. Baraj sorularına doğru yanıt verildiğinde o ana kadar kazanılan ödül, her durumda yarışmacının oluyor. On üç soru doğru yanıtlanırsa kazanılacak ödül 5 milyon TL...

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.