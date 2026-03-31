Bu akşam hangi diziler var? 31 Mart Salı 2026 televizyondaki diziler

Salı akşamını ekran başında geçirmeyi planlayan izleyiciler, “Bu akşam TV'de ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. Günün güncel yayın akışları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV'de hangi yapımların ekrana geleceği netleşti. İşte detaylar...

Bu akşam hangi diziler var? 31 Mart Salı 2026 televizyondaki diziler
Öznur Yaslı İkier

31 Mart 2026 salı akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...

TRT1 YAYIN AKIŞI
05:48 – İstiklal Marşı
05:50 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:45 - Kalk Gidelim
09:15 - Adını Sen Koy
10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 - Seksenler
14:00 - Benim Adım Melek
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 - Cennetin Çocukları
02:40 - Seksenler
03:20 - Benim Adım Melek

SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 - Sandık Kokusu
09:30 - Siyah Kalp
12:30 – Gelin Evi
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
20:00 – Deliha
22:15 - Dedemin Fişi
00:15 - Gece Hattı
01:15 - Deliha
03:00 - Dedemin Fişi
04:30 - Gelin Evi

ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 - Mutfak Bahane
16:00 - Esra Erol'da
19:00 – atv Ana Haber (Canlı)
20:00 - A.B.İ.
00:20 - Kuruluş Orhan
03:00 - Gözleri KaraDeniz
05:30 - Aile Saadeti

STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Çirkin
09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 - Erkenci Kuş
19:00 – Star Haber (Canlı)
20:00 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
22:30 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
00:30 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
02:00 - Sefirin Kızı
04:30 - Aramızda Kalsın

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Küçük Ağa
09:00 - Neler Oluyor Hayatta
11:00 – Yaprak Dökümü
14:00 - Gelinim Mutfakta
16:45 – Arka Sokaklar
18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00 – Güller ve Günahlar
23:15 - Beyaz'la Joker
02:00 - Gelinim Mutfakta
04:30 - Zalim İstanbul

TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 - Gel Konuşalım
12:30 - Survivor Ekstra / Canlı
16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
18:45 - Milli Maça Doğru / Canlı
21:45 - Kosova - Türkiye / Canlı
00:15 - Milli Maçın Ardından / Canlı
01:30 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 - Gel Konuşalım
05:30 - Tuzak

NOW YAYIN AKIŞI
07:30 - İlk Bakış
08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 - Yasak Elma
13:30 - En Hamarat Benim
16:30 – Kıskanmak
19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)
20:00 – Kıskanmak
00:00 - Yeraltı
02:45 - Şevkat Yerimdar
04:15 - Yasak Elma
06:15 – Karagül

