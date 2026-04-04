Bu akşam hangi diziler var? 4 Nisan Cumartesi 2026 televizyondaki diziler

4 Nisan 2026 cumartesi akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1 YAYIN AKIŞI



05:18 – İstiklal Marşı

05:20 – Yedi Numara

06:00 – Beni Böyle Sev

08:40 – Kod Adı Kırlangıç

10:00 – Hayallerinin Peşinde

11:40 – Yaşam Başka Yerde

12:00 – Cennetin Çocukları

14:50 – Mehmed: Fetihler Sultanı

17:50 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

20:00 – Gönül Dağı

00:15 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:50 - Cennetin Çocukları

04:05 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

SHOW TV YAYIN AKIŞI



08:00 – Keloğlan Aramızda

10:00 - Cumartesi Sürprizi

13:00 – Nereye Bakıyor Bu Adamlar?

14:30 - Kızılcık Şerbeti

18:25 – Show Ana Haber (Canlı)

20:00 – Güldür Güldür Show

23:45 - Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan

02:00 - Kızılcık Şerbeti

05:00 - Sandık Kokusu

ATV YAYIN AKIŞI



07:30 – Atv’de Hafta Sonu

10:00 – Görevimiz Tatil / Yerli Sinema

12:20 – A.B.İ.

16:10 – Gölge Avı / Yabancı Sinema

19:00 – ATV Ana Haber (Canlı)

20:00 – Bergen

23:20 - Kasırga Avcısı

01:15 - Kasırga Avcısı (Tekrar)

02:45 - Can Borcu

05:30 - Aile Saadeti

KANAL D YAYIN AKIŞI



07:00 – Küçük Ağa

08:30 – Konuştukça

09:45 – Magazin D Cumartesi

13:00 – Arda’nın Mutfağı

14:00 – Arka Sokaklar

16:15 – Eşref Rüya

18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 – Güller ve Günahlar

00:15 - The Traitors Türkiye

03:00 - Müzik Arası

04:15 - Zalim İstanbul

NOW YAYIN AKIŞI



07:30 - Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 – Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 – Memet Özer ile Mutfakta

12:00 – Kamera Arkası

12:45 - Halef: Köklerin Çağrısı

15:45 – Yeraltı

19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 – Gurbetçi Şaban

22:00 - Halef: Köklerin Çağrısı

00:30 - Efsane Futbol

01:45 - Doktor: Başka Hayatta

04:15 - Yasak Elma

06:00 - Karagül

TV8 YAYIN AKIŞI



08:00 - Oynat Bakalım

08:30 – Gençlik Rüzgarı

10:00 – Gazete Magazin

16:30 – Survivor Panaroma / Canlı

20:00 – Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026

00:15 - Survivor Extra

01:30 - Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

02:45 - Gazete Magazin

04:00 - Gençlik Rüzgarı

04:45 - Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

STAR TV YAYIN AKIŞI



07:00 – Sefirin Kızı

09:00 – Hayat Bazen Tatlıdır

10:45 - Sevdiğim Sensin

14:00 - Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

19:00 – Star Haber (Canlı)

20:00 – Yerli Dizi Tekrarı

23:15 - Çirkin

02:15 - Sefirin Kızı

04:30 - Dürüye'nin Güğümleri