Bu akşam hangi diziler var? 5 Eylül Cumartesi 2026 televizyondaki diziler

5 Eylül cuma günü televizyon karşısına geçecek izleyiciler, “Bugün TV’de ne var?”, “Bu akşam hangi diziler var?” ve “TV yayın akışı nasıl?” sorularına yanıt arıyor. İşte TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 5 Eylül 2026 cuma yayın akışı...
TRT 1
- 19:00 - 20:00 Ana Haber
- 20:00 - 23:10 Gönül Dağı
KANAL D
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 - 23:30 Güller ve Günahlar
FOX
- 19:00 - 20:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 - 22:30 Çakallarla Dans 7
STAR TV
- 19:00 - 20:00 Star Haber
- 20:00 - 22:30 Eyyvah Eyvah
ATV
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 - 22:40 Mercan Köşk
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