Bu akşam hangi diziler var? 5 Eylül Cumartesi 2026 televizyondaki diziler

5 Eylül cuma günü televizyon karşısına geçecek izleyiciler, “Bugün TV’de ne var?”, “Bu akşam hangi diziler var?” ve “TV yayın akışı nasıl?” sorularına yanıt arıyor. İşte TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 5 Eylül 2026 cuma yayın akışı...

TRT 1

19:00 - 20:00 Ana Haber

20:00 - 23:10 Gönül Dağı

KANAL D

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 - 23:30 Güller ve Günahlar

FOX

19:00 - 20:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 - 22:30 Çakallarla Dans 7

STAR TV

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 - 22:30 Eyyvah Eyvah

ATV