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Bu akşam hangi diziler var? 5 Eylül Cumartesi 2026 televizyondaki diziler

Televizyon izleyicileri, 5 Eylül cuma günü ekranlarda hangi yapımların yer alacağını merak ediyor. Günün erken saatlerinden gece kuşağına kadar TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’in yayın akışı belli oldu.

Bu akşam hangi diziler var? 5 Eylül Cumartesi 2026 televizyondaki diziler

5 Eylül cuma günü televizyon karşısına geçecek izleyiciler, “Bugün TV’de ne var?”, “Bu akşam hangi diziler var?” ve “TV yayın akışı nasıl?” sorularına yanıt arıyor. İşte TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 5 Eylül 2026 cuma yayın akışı...

TRT 1

  • 19:00 - 20:00 Ana Haber
  • 20:00 - 23:10 Gönül Dağı

KANAL D

  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 23:30 Güller ve Günahlar

FOX

  • 19:00 - 20:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
  • 20:00 - 22:30 Çakallarla Dans 7

STAR TV

  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 - 22:30 Eyyvah Eyvah

ATV

  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 22:40 Mercan Köşk

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