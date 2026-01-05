MAGAZİN

Bu akşam hangi diziler var? 5 Ocak Pazartesi Uzak Şehir var mı?

5 Ocak Pazartesi akşamı televizyon izleyicileri ekran başına kilitlenecek. Ulusal kanalların yayın akışında yer alan diziler merak edilirken, özellikle Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünün olup olmadığı araştırılıyor. Peki bu akşam hangi diziler var?

Televizyon tutkunları, 5 Ocak Pazartesi 2026 akşamı ekrana gelecek dizileri ve programları araştırmaya başladı. TRT 1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star TV, ATV'nin güncel yayın akışı merak konusu olurken, izleyiciler “Bu akşam hangi diziler var?” ve “Uzak Şehir var mı?” sorularına yanıt arıyor.

İşte 5 Ocak Pazartesi akşamı TV’de yayınlanacak diziler ve detaylar…

TRT1

19:00 - 19:55
Ana Haber

19:55 - 20:00
İddiaların Aksine

KANAL D

19:00 - 20:00
Kanal D Ana Haber

20:00 - 23:45
Uzak Şehir

SHOW TV

20:00 - 22:15
Görümce

STAR TV

19:00 - 20:00
Star Haber

ATV

19:00 - 19:45
ATV Ana Haber

19:45 - 20:30
Finale Doğru

20:30 - 22:50
Galatasaray - Trabzonspor

