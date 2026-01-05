Bu akşam hangi diziler var? 5 Ocak Pazartesi Uzak Şehir var mı?

Televizyon tutkunları, 5 Ocak Pazartesi 2026 akşamı ekrana gelecek dizileri ve programları araştırmaya başladı. TRT 1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star TV, ATV'nin güncel yayın akışı merak konusu olurken, izleyiciler “Bu akşam hangi diziler var?” ve “Uzak Şehir var mı?” sorularına yanıt arıyor.
İşte 5 Ocak Pazartesi akşamı TV’de yayınlanacak diziler ve detaylar…
19:00 - 19:55
Ana Haber
19:55 - 20:00
İddiaların Aksine
19:00 - 20:00
Kanal D Ana Haber
20:00 - 23:45
Uzak Şehir
20:00 - 22:15
Görümce
19:00 - 20:00
Star Haber
19:00 - 19:45
ATV Ana Haber
19:45 - 20:30
Finale Doğru
20:30 - 22:50
Galatasaray - Trabzonspor
Okuyucu Yorumları 0 yorum