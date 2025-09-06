MAGAZİN

Bu akşam hangi diziler var? 6 Eylül Cumartesi 2025 televizyondaki diziler

6 Eylül Cumartesi 2025 TV yayın akışı merak ediliyor. “Bu akşam hangi diziler var?” sorusu özellikle hafta sonunu evde geçirecek izleyiciler tarafından araştırılıyor. TRT1, Kanal D, Show TV, Now TV, Star TV, ATV ve TV8 ekranlarında bugün hangi diziler yayınlanacak? İşte detaylar…

Cumartesi akşamları televizyonlarda izleyiciyi ekran başına kilitleyen diziler yine iddialı bölümleriyle seyirci karşısına çıkıyor. 6 Eylül Cumartesi 2025 TV yayın akışı arama motorlarında günün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. TRT1, Kanal D, Show TV, Now TV, ATV, Star TV ve TV8’in yayın akışları ile birlikte bugün televizyonda hangi diziler var? sorusunun yanıtı haberimizde.

TRT1

19:00 - 20:00
Ana Haber
Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15
Gönül Dağı
Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç kuzenin yaşamından kesitler sunuluyor.

KANAL D

19:00 - 20:00
Kanal D Ana Haber
Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 22:15
Derinlerdeki Dehşet
Deniz subayı ve aynı zamanda ünlü bir dalgıç olan Jonas Taylor, Mariana Çukuru yakınlarında başına gelen korkunç olayın ardından ekibini terk ederek kendi hayatını kurtarsa da rütbesini, ailesini ve tüm şerefini kaybetmiştir. Görev sırasında karşılaştığı ve ekibini terk etmesine neden olan devasa köpekbalığına ise kimse inanmamıştır. Aradan yıllar geçtikten sonra Taylor, bir kurtarma operasyonu için tekrar göreve çağrılır ancak yıllar önce karşılaştığı devasa yaratık, Taylor'ın aklından hiç çıkmamıştır, bu yüzden operasyona katılmadan önce tüm korkularıyla yüzleşmesi gerekecektir.

NOW

19:00 - 20:00
NOW Ana Haber Hafta Sonu
En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 22:30
Eski Köye Yeni Adet
1990'ların sonunda köye bir sağlık ekibi gelir ve en az üç çocuğu olan tüm kadınlara doğum kontrolü için spiral takar. Sağlık ekibinin köyden ayrılmasıyla köyün erkekleri toplanıp kadınlara takılan cihazın ne olduğuna dair fikirler üretirken, birbirinden komik yanlış anlamalarla aletin bir mikrofon olduğuna kanaat getirirler. Bundan sonra devletin kulağının her an kendilerinde olduğunu ve dinlendiklerini zanneden erkekler, kadınların yanında politik hiçbir meseleden bahsetmemeye, onlara daha kibar davranmaya özen gösterir. Devletten takdir görmek ve sesini duyurabilmek için kadınlardaki mikrofona hazır ola geçerek 'Vatan Sana Canım Feda' diye bağırırlar. Bu yanlış anlama çözülene dek köyde her şey değişecektir.

SHOW TV

20:00 - 00:15
Güldür Güldür Show
Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV

19:00 - 20:00
Star Haber
Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:15
Özür Dilerim
Deniz fenerinde bekçilik yapan Erkin, otuzlu yaşlarının ortalarında, yapayalnız bir adamdır. Kredi borçlarının altında ezilen Erkin, bir gün dedesinin ölüm haberini alır. Hemen huzurevinde kalan dedesinin yanına giden Erkin’i büyük bir sürpriz beklemektedir. Dedesi, Erkin’den yıllar önce kalbini kırdığı kardeşi Koray’dan ve eski nişanlısı Merve’den özür dilemesini istemektedir. Kredi borçlarından kurtulabilmek için dedesinin isteğini yerine getirmek zorunda kalan Erkin, bu süreçte kendini büyük bir maceranın içinde bulur.

ATV

19:00 - 20:00
ATV Ana Haber
Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20
Can Borcu
Düğündeki patlamadan sonra Doğa tekerlekli sandalyeye mahkum olur. Hastanedeyken Mehmet’in ölüm haberi gelir ve aile tamamen yıkılır. Cenazeden dönen Musluoğlu ailesi, evde polis aramasıyla karşılaşır. Mehmet’in yasa dışı işlere bulaştığı iddiasıyla soruşturma açılmıştır. Şirket de dahil ailenin tüm varlığı tehlikededir. Handan, bu yükün altında nasıl ayakta kalacağını düşünürken, Emel’in şantajı işleri daha da zorlaştırır. Oysa kimsenin bilmediği gerçek şudur: Mehmet ölmemiştir. Ona kurulan komployu açığa çıkarmak için bir süre ölüymüş gibi davranacaktır. Ancak Handan’ı bütün bu yükle tek başına bırakmaya da niyeti yoktur.

TV8

20:00 - 00:15
MasterChef Türkiye
Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.

dizi yayın akışı bugün
