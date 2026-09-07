Bu akşam hangi diziler var? 7 Eylül Pazartesi 2026 televizyondaki diziler

Yeni haftanın ilk akşamında televizyon ekranlarında birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluşacak. 7 Eylül 2026 Pazartesi günü “Bu akşam hangi diziler var?”, “Bugün televizyonda ne var?” ve “Hangi diziler yayınlanacak?” soruları gündemin öne çıkan aramaları arasında yer alıyor. Özellikle yeni sezonun başlamasıyla birlikte kanalların yayın akışındaki değişiklikler dikkat çekerken, TRT 1'de Evlilik Güzeldir ilk bölümüyle ekrana gelecek. Kanal D'de ise Daha 17 akşam kuşağında yer alıyor. İşte 7 Eylül Pazartesi akşamı Kanal D, ATV, TRT 1, NOW, Show TV, Star TV ve TV8'in yayın akışı...

TRT 1

19:00 - 19:55 Ana Haber

19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

KANAL D

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 - 23:15 Uzak Şehir

FOX

19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...

20:00 - 22:15 Mukadderat

STAR TV

19:00 - 20:00 Star Haber

20.00- Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

ATV