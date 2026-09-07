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Bu akşam hangi diziler var? 7 Eylül Pazartesi 2026 televizyondaki diziler

7 Eylül 2026 Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında hangi dizilerin ve programların yer alacağı belli oldu. Yeni sezonun dikkat çeken yapımları peş peşe ekrana gelirken, izleyiciler özellikle “Bu akşam hangi diziler var?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 7 Eylül Pazartesi TV yayın akışı ve gecenin öne çıkan yapımları...

Bu akşam hangi diziler var? 7 Eylül Pazartesi 2026 televizyondaki diziler

Yeni haftanın ilk akşamında televizyon ekranlarında birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluşacak. 7 Eylül 2026 Pazartesi günü “Bu akşam hangi diziler var?”, “Bugün televizyonda ne var?” ve “Hangi diziler yayınlanacak?” soruları gündemin öne çıkan aramaları arasında yer alıyor. Özellikle yeni sezonun başlamasıyla birlikte kanalların yayın akışındaki değişiklikler dikkat çekerken, TRT 1'de Evlilik Güzeldir ilk bölümüyle ekrana gelecek. Kanal D'de ise Daha 17 akşam kuşağında yer alıyor. İşte 7 Eylül Pazartesi akşamı Kanal D, ATV, TRT 1, NOW, Show TV, Star TV ve TV8'in yayın akışı...

TRT 1

  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

KANAL D

  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 23:15 Uzak Şehir

FOX

  • 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
  • 20:00 - 22:15 Mukadderat

STAR TV

  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20.00- Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

ATV

  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Altı Üstü İstanbul

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