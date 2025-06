Bu akşam hangi diziler var? 8 Haziran Pazar 2025 televizyondaki diziler

8 Haziran 2025'te ekranda hangi diziler yer alacak? Bu pazar akşamı dizilerin hangileri var merak ediyorsanız işte yayın akışı...

TRT1

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

3'te 3

Başarılı programları ile bilinen Pelin Çift’in sunduğu bilgi yarışması 3'te 3'te, Prof. Dr. Tufan Gündüz yorumları ve yarışmacılara yaptığı yardımlarla programa renk katmaya devam ediyor. Büyük ödülün 500.000 lira olduğu yarışmada yarışmacıların kazanmak için yapmaları gereken tek şey ise üst üste üç soruyu doğru cevaplayarak 3’te 3 yapmak... Yarışmacılara her 3’te 3 ten sonra “Tamam mı, devam mı?” sorusu soruluyor. “Tamam” diyen yarışmacı doğru cevapladığı son sorunun ödül miktarını alarak yarışmadan ayrılabiliyor. “Devam” diyen yarışmacı ise daha yüksek bir ödül miktarına ulaşmak için yarışmaya devam edebiliyor. Ayrıca yarışmacı yarışmanın herhangi bir anında önünde bulunan kırmızı butona basarak yarışmayı kendisi için sonlandırabiliyor. Yarışmacı böylelikle 3’te 3 yaparak ulaştığı son ödül rakamının yarısını kazanarak yarışmadan ayrılıyor.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 21:45

Password

Kanal D'nin yeni yarışma programı Password, yarışma heyecanının müzik ve eğlence ile harmanlandığı bir bölümle yeni sezona merhaba diyor. Şebnem Bozoklu'nun sunuculuğunu, Enis Arıkan'ın daimi yarışmacılığını üstlendiği programın ilk konuğu sahnelerin sevilen ismi Seda Sayan oluyor. Enis Arıkan'ın enerjisi ve esprileri, Şebnem Bozoklu'nun samimi sunumuyla takipçilerine keyifli dakikalar vaat eden programda, yarışma heyecanı 1 milyon TL'lik büyük ödül fırsatıyla ikiye katlanacak. Sezona damga vuracak açılış bölümünde Seda Sayan, Enis Arıkan'la birlikte hem yarışacak hem eğlenecek hem de sürpriz performansları ve şarkılarıyla ekran karşısındakilere unutulmaz dakikalar yaşatacak.

21:45 - 23:45

Password

NOW

19:00 - 20:00

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 23:30

Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla'nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur'dan intikamını almak için geri döner.

SHOW TV

20:00 - 21:45

Kapıcılar Kralı

Kapıcı Seyit, her biri birbirinden farklı, tuhaf ve zorlukları olan tüm daire sakinlerini parmağında oynatmaktadır. Aynı zamanda mahalledeki üç apartmanı ailesiyle birlikte idare eder. Ancak kılıbık yönetici istifa edip yerine sert ve acımasız albay gelince kârlı ve rahat günleri sona erer. Adeta askeri bir disiplin uygulayan albay, Seyit ve ailesini oldukça zorlar. Ancak kurnazlığı ve işini kitaba uydurma becerisi sayesinde Seyit yine ayakta kalmayı başarır. Büyük şehirde gözünü açmaya ve sistemin nimetlerinden payını kapmaya çalışır.

21:45 - 23:30

Gerzek Şaban

Saf bir genç olan Şaban, mahalledeki arkadaşlarıyla birlikte bir gün gazinoya gider. Gazino sahibi Şaban'ı görür görmez, önüne para dolu bir çanta bırakır. Çok şaşıran Şaban ve arkadaşları parayı alırlar. Bu durumdan faydalanmak isteyen mahalle sakinlerinin aklına güzel bir fikir gelir. Mafyaya olan borçlarını Şaban'ı gazino gazino dolaştırarak ödeyeceklerdir. Ancak bu sanıldığı kadar kolay olmayacaktır...

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 23:30

Çok Güzel Hareketler 2

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak'ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan'ın yönetimindeki atölyeden çıkan skeçleriyle ekrana geliyor.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kim Milyoner Olmak İster?

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da farklı ülkelerden başvuru yapıp, mülakatla seçilen yarışmacılar katılıyor. Yine moral desteği için yarışmacıların yakınları da stüdyoda yerlerini alıyorlar. Toplamda on üç soruyu yanıtlamak için yarışmacılara joker hakları sunuluyor. Ayrıca iki baraj hakkı da veriliyor. Baraj sorularına doğru yanıt verildiğinde o ana kadar kazanılan ödül, her durumda yarışmacının oluyor. On üç soru doğru yanıtlanırsa kazanılacak ödül 5 milyon TL...

TV8

20:00 - 22:00

Survivor 2025

Büyük mücadelenin yaşandığı Survivor 2025'te All Star ve Gönüllüler takımları karşı karşıya geliyor. Kendilerine verilen sınırlı erzak ile ayakta kalmaya çalışan yarışmacılar büyük ödüller için mücadele ediyor. All Star takımında yarışacak isimler; Adem Kılıççı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Serenay Aktaş, Yağmur Banda, Zeynep Alkan. Gönüllüler takımında yarışacak isimler ise; Adilhan Numan, Batuhan Gökgöz, Kaan Kazgan, Mevlüt Koçak, Dilşah Kurt, Göksu Küçükali, Kübra Avcı, Tuğba Yeni.

22:00 - 01:30

Uluslar Ligi Final Maçı