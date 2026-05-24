Bu iddia gündemde: Tom Hardy, MobLand’den kovuldu!

Tom Hardy, izlenme rekorları kıran MobLand’den kovulduğu iddiasıyla konuşulmaya başlandı. Oyuncunun setteki disiplinsiz tavırları yapımcıların sabrını taşırdı.

Tom Hardy, yapımcılarla sette yaşadığı krizlerin ardından hit dizi MobLand’den kovulduğu iddiasıyla gündemde. İngiliz oyuncunun, dizinin üçüncü sezonunda yer almayacağı öne sürüldü.

DİSİPLİNSİZ TAVIRLARI ÇILDIRTTI

Kulis bilgilerine göre Hardy’nin set disiplinine dair yaşanan sorunlar yapım ekibiyle ilişkileri gerdi. İddialara göre Hardy çekimlere sık sık geç kaldı, bazı sahnelerde diyalogları değiştirmek istedi ve istenmeden senaryo notları verdi. Ayrıca dizinin odağının rol arkadaşları Mirren ve Brosnan’a kaymasından rahatsız olduğu öne sürüldü. Yapımcı Jez Butterworth ile yaşanan gerilimin ise ciddi boyutlara ulaştığı iddia edildi.

Puck bülteninde yer alan haberde, oyuncunun yapımcılar Jez Butterworth ve David Glasser ile ikinci sezon çekimleri boyunca sık sık çatışma yaşadığı da öne sürüldü.

BU İLK DEĞİL

Bu, Hardy’nin sette yaşadığı ilk kriz değil. Oyuncu daha önce 2015 yapımı Mad Max: Fury Road filminin çekimlerinde rol arkadaşı Charlize Theron ile yaşadığı tartışmalarla gündeme gelmişti. O dönem çıkan haberlerde, Hardy’nin sete geç kalması nedeniyle ikili arasında sert kavgalara varan tartışmalar yaşandığı belirtilmişti.

