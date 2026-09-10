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Bugün TV'de ne var? 10 Eylül Perşembe 2026 TV yayın akışı!

10 Eylül Perşembe akşamı televizyon ekranlarında yine dopdolu bir yayın akışı izleyicileri bekliyor. İşte TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8'in 10 Eylül 2026 Perşembe yayın akışı...

Bugün TV'de ne var? 10 Eylül Perşembe 2026 TV yayın akışı!

Televizyon izleyicilerinin her gün merakla araştırdığı "Bugün TV'de ne var?" sorusunun yanıtı belli oldu. 10 Eylül 2026 Perşembe TV yayın akışı kapsamında kanallar; diziler, yarışmalar, haber bültenleri ve spor karşılaşmalarıyla izleyici karşısına çıkıyor. İşte kanal kanal günün yayın akışı...

TRT 1 Yayın Akışı

  • 00:15 - 03:50 Evlilik Güzeldir
  • 03:50 - 05:15 Seksenler
  • 05:15 - 06:00 Hayallerinin Peşinde
  • 06:00 - 06:50 Turgay Başyayla ile...
  • 06:50 - 10:30 Evlilik Güzeldir
  • 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 - 15:00 Seksenler
  • 15:00 - 18:55 Gönül Dağı
  • 18:55 - 19:00 İddiaların Aksine
  • 19:00 - 19:45 Ana Haber
  • 19:45 - 22:00 Fenerbahçe - Roma

KANAL D Yayın Akışı

  • 02:00 - 04:00 Gelinim Mutfakta
  • 04:00 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
  • 07:00 - 09:30 Haysiyet
  • 09:30 - 11:30 Yaprak Dökümü
  • 11:30 - 14:00 Daha 17
  • 14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - 19:00 Aşk-ı Memnu
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 23:15 Haysiyet

NOW Yayın Akışı

  • 01:45 - 03:45 Aşk Yeniden
  • 03:45 - 04:45 İnadına Aşk
  • 04:45 - 06:00 Yasak Elma
  • 06:00 - 07:15 Şahane Hayatım
  • 07:15 - 08:00 İlk Bakış
  • 08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...
  • 10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 - 13:30 Kirli Sepeti
  • 13:30 - 16:30 En Hamarat Benim
  • 16:30 - 19:00 Karagül
  • 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
  • 20:00 - 22:15 Başka Bir Sen

SHOW TV Yayın Akışı

  • 01:30 - 03:45 Sevdan Bir Ateş
  • 03:45 - 06:00 Güzel Günler
  • 06:00 - 09:30 Siyah Kalp
  • 09:30 - 12:30 Sevdan Bir Ateş
  • 12:30 - 15:00 Gelin Evi
  • 15:00 - 18:25 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
  • 19:45 - 22:00 Muhtemel Aşk

STAR TV Yayın Akışı

  • 02:00 - 03:30 Sultan
  • 03:30 - 05:00 Güzel Köylü
  • 05:00 - 07:00 İki Aile
  • 07:00 - 09:30 Aramızda Kalsın
  • 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 - 15:00 Güzel Köylü
  • 15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 - 23:20 Sevdiğim Sensin-Yeni Sezon

ATV Yayın Akışı

  • 01:30 - 04:00 Aşk ve Taht
  • 04:00 - 05:30 A.B.İ.
  • 05:30 - 08:00 Bir Gece Masalı
  • 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 14:00 - 16:00 Aşk ve Taht
  • 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 23:20 Mercan Köşk

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 02:30 - 04:30 Doktor Aksoy
  • 04:30 - 06:30 Oynat Bakalım
  • 06:30 - 07:15 Tuzak
  • 07:15 - 08:30 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08:30 - 09:00 Oynat Bakalım
  • 09:00 - 13:00 MasterChef Türkiye
  • 13:00 - 16:00 Doktor Aksoy
  • 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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