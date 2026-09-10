Bugün TV'de ne var? 10 Eylül Perşembe 2026 TV yayın akışı!

Televizyon izleyicilerinin her gün merakla araştırdığı "Bugün TV'de ne var?" sorusunun yanıtı belli oldu. 10 Eylül 2026 Perşembe TV yayın akışı kapsamında kanallar; diziler, yarışmalar, haber bültenleri ve spor karşılaşmalarıyla izleyici karşısına çıkıyor. İşte kanal kanal günün yayın akışı...

TRT 1 Yayın Akışı

00:15 - 03:50 Evlilik Güzeldir

03:50 - 05:15 Seksenler

05:15 - 06:00 Hayallerinin Peşinde

06:00 - 06:50 Turgay Başyayla ile...

06:50 - 10:30 Evlilik Güzeldir

10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - 15:00 Seksenler

15:00 - 18:55 Gönül Dağı

18:55 - 19:00 İddiaların Aksine

19:00 - 19:45 Ana Haber

19:45 - 22:00 Fenerbahçe - Roma

KANAL D Yayın Akışı

02:00 - 04:00 Gelinim Mutfakta

04:00 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk

07:00 - 09:30 Haysiyet

09:30 - 11:30 Yaprak Dökümü

11:30 - 14:00 Daha 17

14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00 Aşk-ı Memnu

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 - 23:15 Haysiyet

NOW Yayın Akışı

01:45 - 03:45 Aşk Yeniden

03:45 - 04:45 İnadına Aşk

04:45 - 06:00 Yasak Elma

06:00 - 07:15 Şahane Hayatım

07:15 - 08:00 İlk Bakış

08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...

10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - 13:30 Kirli Sepeti

13:30 - 16:30 En Hamarat Benim

16:30 - 19:00 Karagül

19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...

20:00 - 22:15 Başka Bir Sen

SHOW TV Yayın Akışı

01:30 - 03:45 Sevdan Bir Ateş

03:45 - 06:00 Güzel Günler

06:00 - 09:30 Siyah Kalp

09:30 - 12:30 Sevdan Bir Ateş

12:30 - 15:00 Gelin Evi

15:00 - 18:25 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

19:45 - 22:00 Muhtemel Aşk

STAR TV Yayın Akışı

02:00 - 03:30 Sultan

03:30 - 05:00 Güzel Köylü

05:00 - 07:00 İki Aile

07:00 - 09:30 Aramızda Kalsın

09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - 15:00 Güzel Köylü

15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 - 23:20 Sevdiğim Sensin-Yeni Sezon

ATV Yayın Akışı

01:30 - 04:00 Aşk ve Taht

04:00 - 05:30 A.B.İ.

05:30 - 08:00 Bir Gece Masalı

08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00 Gün Ortası

14:00 - 16:00 Aşk ve Taht

16:00 - 19:00 Esra Erol'da

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 23:20 Mercan Köşk

TV8 Yayın Akışı