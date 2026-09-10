Sydney Sweeney sınırları zorluyor! "Yetişkin film yıldızı gibi..."

ABD'li oyuncu Sydney Sweeney, spor tahmin platformu Novig için çektiği yeni reklam filmiyle sosyal medyayı adeta salladı. 28 yaşındaki yıldız, kamera karşısına neredeyse tamamen çıplak çıkarken mahrem bölgelerini futbol, basketbol ve bilardo toplarıyla kapattı.

Neredeyse hiç kıyafet giymeden kamera karşısına geçen 28 yaşındaki oyuncunun cesur görüntüleri ürünün önüne geçti.

Reklam boyunca farklı spor ekipmanlarını kullanarak mahremiyetini örten Sweeney, futbol ve bilardo sahnelerine de iddialı bir yorum kattı.



Çıplak şekilde basketbol potasının üzerine oturan oyuncuya tepkiler gecikmedi.

Sınırları zorlayan oyuncuya "Yetişkin film yıldızı gibi", "Sürekli çıplaklık sıktı", "Fiziğiyle her şeyi sıfırladı" yorumları geldi.