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Sydney Sweeney sınırları zorluyor! "Yetişkin film yıldızı gibi..."

Sydney Sweeney, son reklam kampanyasıyla yine çok konuşulacağa benziyor. Toplarla mahrem yerlerini kapatıp tamamen çıplak poz veren oyuncuya eleştiri yağdı.

Sydney Sweeney sınırları zorluyor! "Yetişkin film yıldızı gibi..."

ABD'li oyuncu Sydney Sweeney, spor tahmin platformu Novig için çektiği yeni reklam filmiyle sosyal medyayı adeta salladı. 28 yaşındaki yıldız, kamera karşısına neredeyse tamamen çıplak çıkarken mahrem bölgelerini futbol, basketbol ve bilardo toplarıyla kapattı.

Neredeyse hiç kıyafet giymeden kamera karşısına geçen 28 yaşındaki oyuncunun cesur görüntüleri ürünün önüne geçti.

Sydney Sweeney sınırları zorluyor! "Yetişkin film yıldızı gibi..." 1

Reklam boyunca farklı spor ekipmanlarını kullanarak mahremiyetini örten Sweeney, futbol ve bilardo sahnelerine de iddialı bir yorum kattı.
Sydney Sweeney sınırları zorluyor! "Yetişkin film yıldızı gibi..." 2

Çıplak şekilde basketbol potasının üzerine oturan oyuncuya tepkiler gecikmedi.
Sınırları zorlayan oyuncuya "Yetişkin film yıldızı gibi", "Sürekli çıplaklık sıktı", "Fiziğiyle her şeyi sıfırladı" yorumları geldi.

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