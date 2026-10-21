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Buket Aydın ve Esra Ezmeci'den dikkat çeken 'çıplaklık' eleştirisi! 'Sürekli görmek değersizleştirir'

Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci, Buket Aydın'ın tv100 ekranlarında yayınlanan programına konuk oldu. Kadın-erkek ilişkilerinin ele alındığı programda kadınların kıyafet tercihleri de gündeme geldi. Buket Aydın'ın bikinili kadınlara ilişkin sözlerine Esra Ezmeci'nin yorumu dikkat çekti.

Buket Aydın ve Esra Ezmeci'den dikkat çeken 'çıplaklık' eleştirisi! 'Sürekli görmek değersizleştirir'
Öznur Yaslı İkier

Kadın-erkek ilişkileri ve özel hayat üzerine yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci, bu kez Buket Aydın'ın programına konuk oldu.

Ezmeci, Buket Aydın ile kadın-erkek ilişkilerini değerlendirdi. Sohbet sırasında kadınların kıyafet seçimleri ve çıplaklığın toplumdaki algısı da masaya yatırıldı.

Buket Aydın ve Esra Ezmeci den dikkat çeken çıplaklık eleştirisi! Sürekli görmek değersizleştirir 1

'BİKİNİLİ KADIN GÖRDÜĞÜNDE...'

Buket Aydın, geçmişte bikinili bir kadın görmenin daha farklı bir karşılığı olduğunu belirterek, "Eskiden bikinili bir kadın gördüğün zaman şaşırırdın, şimdi artık öyle bir şey kalmadı.

Sosyal platformlarda bu görsellere erişim o kadar kolay ki; erkekler bütün kadınları aynı mı görmeye başladı?" ifadelerini kullandı.

'SÜREKLİ GÖRMEK DEĞERSİZLEŞTİRİR'

Ezmeci ise kadın bedeninin sürekli görünür olmasının zamanla sıradanlaşmaya yol açtığını savundu. Ünlü psikolog, "Sürekli bir şeyi görmek ve sürekli ulaşılabilirlik o şeyi değersizleştirir; dolayısıyla kadın bedenini de değersizleştirir" dedi.

Kadın bedeninin hem ruhsal hem de fiziksel açıdan özel olduğunu vurgulayan Ezmeci, sürekli çıplak kadınlara, bikinili bedenlere ve dar kıyafetlere maruz kalınmasının kadın bedenini sıradanlaştırdığını ileri sürdü.

Buket Aydın ve Esra Ezmeci den dikkat çeken çıplaklık eleştirisi! Sürekli görmek değersizleştirir 2

ERİLLİK KAYBOLUYOR

Esra Ezmeci, bu durumun erkeklik algısıyla da bağlantılı olduğunu belirterek, "İşte erilliğin kaybolması ve 'prenses erkek' dediğimiz durumun oluşması da aslında bu yüzden" sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.

İkilinin kadınların giyim tercihleri ve kadın-erkek ilişkileri üzerine yaptığı yorumlar dikkat çekti.

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Buket Aydın Esra Ezmeci
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