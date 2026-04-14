Bülent Ersoy Gırgiriye'den son anda ayrıldı: "Uğraşamam..."

Yeniden çekilen Gırgıriye kadrosunda olan Bülent Ersoy'un kadrodan son anda ayrılması dikkat çekti. Bülent Ersoy'un Müjdat Gezen'in telefonlarını da açmadığı iddia edildi.

15 Nisan'da perdelerini açacak olan Gırgıriye Müzikali'nde Bülent Ersoy son anda kadrodan ayrıldı. Bülent Ersoy'un provalara geç gittiği için Gırgıriye müzikalinden çıkarıldığı iddia edildi.

Seyhan Erdağ'a konuşan yapımcı Onur Taş "Bülent Ersoy'la konserlerinin yoğunluğu nedeniyle ayrıldık, ama kendisine, kendi adına yakışır şekilde müzikal hazırlayacağız" dedi.

Müjdat Gezen ise iddialara göre "Telefonlarımı açmıyor, neden ayrıldı bilmiyorum, yapımcı bilir" dedi.

Magazinsortie'de yer alan habere göre ise; Bülent Ersoy, "Böyle bir şey olabilir mi? Müjdat benim 55 yıllık arkadaşım. 3 tane şarkı söyleyecektim zaten ama uğraşamam. Yeni şarkım üzerine çalışıyorum şu aralar çok yoğunum. Müjdat'a da böyle söyledim, "Müjdat beni azâd et ne olur dedim. O da anlayışla karşıladı." dedi.

"KOVULDUĞUMU ANLAT"

"Kovulduğumu anlat" diyerek espri yaparak kahkahayı basan Ersoy, öyle bir şeyin mümkün olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Müjdat benim öyle böyle arkadaşım değil. Ayrıca benim orada provam yoktu. 3 tane şarkı okuyacaktım, yoğunluktan ayrıldım. 55 yıllık arkadaşım Müjdat. Sahneye ilk kez 14 Ekim de Şeker Bayramı'nda çıktım Bebek Maksim'de beni o anons etti. Bebek Park Gazinosu'nda da sahne aldık... Bebek Maksim ile karşı karşıyaydı..." dedi.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
