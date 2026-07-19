Show Tv fişini çekti! Didem Arslan Yılmaz için karar verildi

Televizyon dünyasında yeni sezon başlamadan önce kulislerde dikkat çeken iddialar arasında RTÜK’ün gündüz kuşağı programlara yönelik hazırlıklar yaptığı öne sürülmüştü.

TMSF yönetimindeki Show TV’nin Didem Arslan Yılmaz ile yolları ayırdığı iddiası gündeme geldi.

Didem Arslan Yılmaz’dan konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmezken Esra Erol ve Müge Anlı’nın gündüz kuşağı programları için ise mevcut formatlarında değişikliğe gidileceği öne sürüldü.

DİDEM ARSLAN YILMAZ KİMDİR?

12 Ocak 1974 tarihinde İstanbul'da doğan Sivas kökenli bir Türk haber spikeri, muhabir ve televizyon sunucusudur.

Kariyerine 1992 yılında Flash TV'de başlayan Yılmaz; sonrasında Kanal D, Show TV, CNN Türk, Habertürk ve tekrar Show TV gibi önde gelen kanallarda muhabirlik, haber spikerliği ve gündüz kuşağı program sunuculuğu yapmıştır.

Özellikle Habertürk ekranlarında sunduğu Türkiye'nin Nabzı programı ile siyasi tartışma programlarında tanınan bir isim olmuştur.

Son yıllarda Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme isimli reality programıyla ekranlarda yer alıyordu.