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Show Tv fişini çekti! Didem Arslan Yılmaz için karar verildi

RTÜK'ün gündüz kuşağı programlarına yönelik yapmış olduğu çalışmalar kapsamında kanalların yeni sezon için yayın politikalarında değişikliğe gideceği öğrenildi. Bu karar ile Show TV''nin de Didem Arslan Yılmaz ile yollarını ayırdığı iddia edildi.

Show Tv fişini çekti! Didem Arslan Yılmaz için karar verildi
Öznur Yaslı İkier

Televizyon dünyasında yeni sezon başlamadan önce kulislerde dikkat çeken iddialar arasında RTÜK’ün gündüz kuşağı programlara yönelik hazırlıklar yaptığı öne sürülmüştü.

TMSF yönetimindeki Show TV’nin Didem Arslan Yılmaz ile yolları ayırdığı iddiası gündeme geldi.

Didem Arslan Yılmaz’dan konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmezken Esra Erol ve Müge Anlı’nın gündüz kuşağı programları için ise mevcut formatlarında değişikliğe gidileceği öne sürüldü.

Show Tv fişini çekti! Didem Arslan Yılmaz için karar verildi 1

DİDEM ARSLAN YILMAZ KİMDİR?
12 Ocak 1974 tarihinde İstanbul'da doğan Sivas kökenli bir Türk haber spikeri, muhabir ve televizyon sunucusudur.

Kariyerine 1992 yılında Flash TV'de başlayan Yılmaz; sonrasında Kanal D, Show TV, CNN Türk, Habertürk ve tekrar Show TV gibi önde gelen kanallarda muhabirlik, haber spikerliği ve gündüz kuşağı program sunuculuğu yapmıştır.

Show Tv fişini çekti! Didem Arslan Yılmaz için karar verildi 2

Özellikle Habertürk ekranlarında sunduğu Türkiye'nin Nabzı programı ile siyasi tartışma programlarında tanınan bir isim olmuştur.

Son yıllarda Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme isimli reality programıyla ekranlarda yer alıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Show TV Didem Arslan
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