Burak Özçivit'e partner bulundu: Güneşin Doğduğu Yer'in Hanzade’si Hilal Anay oldu

Güneşin Doğduğu Yer dizisinde başrol krizi yaşanmıştı. Başrol oyuncusu Uğur Güneş son anda kadrodan ayrılmıştı ve yerine de Burak Özçivit getirilmişti. Dizide yeni başrol için kadın başrol aramaları sürüyordu. Bu yüzden çekimler de ertelenmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Burak Özçivit’in “Kenan Kozan” karakteriyle başrolü oynayacağı atv’nin TimsBi imzalı dizisinin ikinci kadın başrol karakteri Hanzade’ye hayat verecek oyuncu da belli oldu.

Dizide Devran’ın (Devrim Yakut) kızı, Ceyhun’un (Görkem Sevindik) da kız kardeşi olan Hanzade’ye Hilal Anay hayat verecek.

CELADET’İN GELİN ADAYI HANZADE

Adana’da çekilecek olan dizide Kenan’ın (Burak Özçivit) annesi Celadet (Sibel Taşçıoğlu) oğluna eş adayı olarak Hanzade’yi düşünmektedir. Ailesinin gözbebeği olan Hanzade; güçlü bir ailede yetişmiş, eğitimli, zarif ve ne istediğini bilen bir kadın olarak seyirci karşısına çıkacak. Kenan’ın büyük aşkı Tina karakteri için ise arayış sürüyor.

“Güneşin Doğduğu Yer”in çekimlerinin ağustos ayında başlaması planlanıyor.