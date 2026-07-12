The Gentlemen 2. sezon ne zaman? Fragman heyecan yarattı

Guy Ritchie imzalı The Gentlemen 2. sezon ne zaman? Netflix merakla beklenen haberi verdi.

NE ZAMAN?

Netflix 3 Eylül 2026 tarihinde yayınlanacak The Gentlemen'ın ikinci sezonundan ilk kareleri paylaştı.

İkinci sezonun bir kısmının hikayesinin geçtiği dünyaca ünlü Maggiore Gölü’ne de yer veren karelerde; Theo James (The Monkey, The White Lotus), Kaya Scodelario (Senna, Ölümcül Sular), Ray Winstone (Seksi Canavar, Nil By Mouth), Joely Richardson (Asi Nell, One Day), ve Vinnie Jones (Ateşten Kalbe, Akıldan Dumana, Kapışma) rollerini yeniden üstleniyor.

Dizinin daha önce duyurulan oyuncu kadrosunda ayrıca; Hugh Bonneville (Bir Uğradım, The Agency), Benjamin Clementine (Dune, Blitz), Benedetta Porcaroli (Leopar, Amanda), Michele Morrone (Küçük Bir Rica Daha, Hizmetçi), Sergio Castellitto (Yıldız Yaratıcısı, Konsey), Amra Mallassi (Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki, Hijack), Tyler Conti (Tell Me Everything, Safe), İngiliz profesyonel boksör Chris Eubank Jr ve televizyon sunucusu, yayıncı ve girişimci Maya Jama yer alıyor.

100 MİLYON İZLENME

The Gentlemen, 2024 yılının Mart ayında yayınlanan ilk sezonunun ardından 90’dan fazla ülkede küresel ilk 10’a girmesi ve 75 ülkede 1 numaraya yerleşmesiyle hızlı bir şekilde küresel bir hit haline geldi. Dizi, 2024 ve 2025 yılları arasında dünya çapında 100 milyon izlenmeye ulaştı.

THE GENTLEMEN KONUSU

Eddie ve Susie'nin, Bobby'nin yurt dışındaki suç imparatorluğunda birlikte çalışmak için güçlerini birleştirmesinin üzerinden bir yıl geçmiştir. Onlar işleri büyütmek için girişimlerde bulunurken Bobby'nin verdiği kararlar giderek güvenilmez olur. Artık Eddie ile Susie'nin eyleme geçmekten ya da her şeyi kaybetmekten başka çareleri yoktur. Ancak dizginlenmeyen hırsların sonu hiçbir zaman iyi olmaz.