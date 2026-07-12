Daha 17 kaçta? Daha 17 7. bölümde Manifest var

Kanal D’nin rekortmen yapımı Daha 17 dizisi 7. bölümde Manifest var. Daha önce “Zamansızdık” ve “Snap” şarkılarıyla dizide yer alan grup, bu kez oyunculuk performanslarını sergiledi.

Manifest üyeleri ilk kez bir dizi setinde bulunmanın heyecanını yaşadı. Çekimler Bodrum’da gerçekleştirildi. Ekibe 150’den fazla figüran eşlik etti. Manifest’in yeni şarkısı “Toz Pembe” de dizide kullanıldı.

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“KIZLAR İNANILMAZ TATLI”

Daha 17’nin Manifest’li sahnelerinde rol alan Ceren Ayruk (Leyla) ve Berra Ahsen Uslu (Ezgi), grupla aynı projede yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Leyla karakterine hayat veren Ayruk, “Hayatımın en eğlenceli günlerinden biriydi diyebilirim. Kızlar inanılmaz tatlı. Hem onların hem de bizim ekibimizin emeklerinin karşılığını görmek çok güzel” dedi.

“HEPSİNİ AYRI AYRI SEVİYORUM”

Dizide sanal medya tutkunu Ezgi’yi canlandıran ve sempatikliğiyle dikkatleri üzerine çeken Berra Ahsen Uslu setin en heyecanlı ismi oldu. Genç oyuncu, yaşadığı mutluluğu, “Çok enerjik ve çok keyifli bir gündü. Hepsini ayrı ayrı seviyorum” sözleriyle dile getirdi. Manifest’in tüm şarkılarını ezbere bildiğini açıklayan Uslu, ekiple birlikte şarkı söyledi.