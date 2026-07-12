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Daha 17 kaçta? Daha 17 7. bölümde Manifest var

Daha 17 dizisi 7. bölümde Manifest'i ağırlayacak. Fragmanı dikkat çeken Daha 17 Pazar akşamı 20.00'de ekrana gelecek.

Daha 17 kaçta? Daha 17 7. bölümde Manifest var

Kanal D’nin rekortmen yapımı Daha 17 dizisi 7. bölümde Manifest var. Daha önce “Zamansızdık” ve “Snap” şarkılarıyla dizide yer alan grup, bu kez oyunculuk performanslarını sergiledi.

Daha 17 kaçta? Daha 17 7. bölümde Manifest var 1

Manifest üyeleri ilk kez bir dizi setinde bulunmanın heyecanını yaşadı. Çekimler Bodrum’da gerçekleştirildi. Ekibe 150’den fazla figüran eşlik etti. Manifest’in yeni şarkısı “Toz Pembe” de dizide kullanıldı.

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Daha 17 kaçta? Daha 17 7. bölümde Manifest var 2

“KIZLAR İNANILMAZ TATLI”

Daha 17’nin Manifest’li sahnelerinde rol alan Ceren Ayruk (Leyla) ve Berra Ahsen Uslu (Ezgi), grupla aynı projede yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Leyla karakterine hayat veren Ayruk, “Hayatımın en eğlenceli günlerinden biriydi diyebilirim. Kızlar inanılmaz tatlı. Hem onların hem de bizim ekibimizin emeklerinin karşılığını görmek çok güzel” dedi.

Daha 17 kaçta? Daha 17 7. bölümde Manifest var 3

“HEPSİNİ AYRI AYRI SEVİYORUM”

Dizide sanal medya tutkunu Ezgi’yi canlandıran ve sempatikliğiyle dikkatleri üzerine çeken Berra Ahsen Uslu setin en heyecanlı ismi oldu. Genç oyuncu, yaşadığı mutluluğu, “Çok enerjik ve çok keyifli bir gündü. Hepsini ayrı ayrı seviyorum” sözleriyle dile getirdi. Manifest’in tüm şarkılarını ezbere bildiğini açıklayan Uslu, ekiple birlikte şarkı söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Manifest Daha 17 dizisi
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