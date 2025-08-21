Burak Özçivit gitti Kuruluş Osman'ın adı değişti! Sultan Orhan dönemi

Kuruluş Osman, yeni sezonda büyük değişikliklerle ekranlara dönüyor. Bozdağ Film imzalı yapım, yenilenen hikâyesi ve güçlü kadrosuyla izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin ilk bölümünden beri Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit, yeni sezon öncesi projeden ayrıldı. Bu ayrılık, sosyal medyada dizinin hayranları arasında büyük yankı uyandırdı.

ALİNA BOZ İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Özçivit’in yerine Osman Bey’i usta oyuncu Cihan Ünal geldi. Sultan Orhan rolünde Mert Yazıcıoğlu yer alırken; Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar canlandıracak. Nilüfer Hatun için ise Alina Boz ile görüşmeler sürüyor.

Kuruluş Osman'ın yeni sezonda adı da değişti. Sosyal medyada “Kuruluş Orhan” ve “Yükseliş Orhan” isimleri konuşulsa da dizinin yeni sezonda “Sultan Orhan” adıyla yayınlanması planlanıyor.