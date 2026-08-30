Sydney Sweeney'den olay yaratan iç çamaşırı reklamı!

28 yaşındaki oyuncu Sydney Sweeney, kendi iç çamaşırı markası Syrn için şimdiye kadarki en iddialı reklam kampanyasına imza attı. Euphoria yıldızı, yeni koleksiyon tanıtımında cesur pozlarıyla sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Reklam filminde mutfakta pasta hazırlayan Sweeney, daha sonra siyah iç çamaşırı takımı, jartiyer ve çoraplarla kamera karşısına geçti. Doğum günü temalı kampanyada büyük bir pastanın yanında poz veren oyuncu, pastanın kremasını parmağından tattığı sahnelerle dikkat çekti.

DOĞUM GÜNÜ TEMASI

12 Eylül'de 29 yaşına girecek olan Sweeney, yeni koleksiyonunun doğum günü konseptiyle hazırlandığını belirterek, "Doğum ayımı en yeni Syrn koleksiyonumla kutlayın. 1 Eylül'de geliyor" mesajını paylaştı.

Cesur reklam filmi kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Bazı kullanıcılar kampanyayı beğenirken, bazıları ise "OnlyFans hesabı gibi", "Çok fazla bu", "Ne gerek var bu kadarına" yorumları yaptı.

