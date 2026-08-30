Hadise, Antalya sahnesinde bir an olsun yerinde durmadı

"Aşk Kaç Beden Giyer", "Küçük Bir Yol" ve "Sıfır Tolerans" gibi şarkılarıyla adından söz ettiren Hadise, Antalya Açıkhava'da sahne aldı.

Hem özel hayatı hem de sahne performansıyla sık sık gündeme gelen Hadise yine sahne şovuyla konuşuldu.

Dansçılarıyla uyum içinde olan Hadise'nin kendini müziğin ritmine kaptırdığı anlar fanlarından tam not aldı.

Sahnede bir an olsun yerinde durmayan Hadise sosyal medyada da gündem oldu.



Hadise'nin Antalya sahnesinde kalça dansı yaptığı anlar X'te de defalarca kez paylaşıldı.