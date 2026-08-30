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Hadise, Antalya sahnesinde bir an olsun yerinde durmadı

Sahne tarzı, dansları ve şarkılarıyla sık sık gündeme gelen Hadise'nin Antalya sahnesi konuşuldu. Hadise bir an olsun yerinde durmazken danslarıyla yine adından söz ettirdi.

Hadise, Antalya sahnesinde bir an olsun yerinde durmadı

"Aşk Kaç Beden Giyer", "Küçük Bir Yol" ve "Sıfır Tolerans" gibi şarkılarıyla adından söz ettiren Hadise, Antalya Açıkhava'da sahne aldı.

Hem özel hayatı hem de sahne performansıyla sık sık gündeme gelen Hadise yine sahne şovuyla konuşuldu.

Hadise, Antalya sahnesinde bir an olsun yerinde durmadı 1

Dansçılarıyla uyum içinde olan Hadise'nin kendini müziğin ritmine kaptırdığı anlar fanlarından tam not aldı.

Hadise, Antalya sahnesinde bir an olsun yerinde durmadı 2

Sahnede bir an olsun yerinde durmayan Hadise sosyal medyada da gündem oldu.
Hadise, Antalya sahnesinde bir an olsun yerinde durmadı 3

Hadise'nin Antalya sahnesinde kalça dansı yaptığı anlar X'te de defalarca kez paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise
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