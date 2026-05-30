Burcu Gönder Bülent Parlak'ın kızı Lisa 10 yaşında! Beğeni yağdı

Burcu Gönder ve Bülent Parlak'ın 30 Mayıs 2016 tarihinde dünyaya gelen kızları Lisa bir dönem sosyal medyada yoğun ilgi görüyordu.

Kıvırcık saçları ve renkli gözleriyle bebekliğinde adeta fenomen olan Lisa kocaman oldu. Bülent Parlak kızının 10. yaş kutlamasından paylaşım yaptı.

Oyuncu eski eşiyle bir araya gelerek kızının doğum günün kutladı ve paylaşıma "10 oldu benim güzel kızım. Ömrümün en güzel 10 yılı. Büyüttük birbirimizi be Lisa’m. Hadi gel bir 10 yıl daha sonra bir 10, bir 10 daha kim bilir belki bir 10... Belki..." notunu düştü.

Lisa'nın son haline ise sosyal medyada beğeni yağdı.

Oyuncu Bülent Emrah Parlak ile meslektaşı Burcu Gönder, 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programında tanışmış ve 2015 yılında evlenmişti. Çiftin 2016’da bir kız çocukları dünyaya gelmişti. Bülent Emrah Parlak-Burcu Gönder çifti, 2020 yılında Çağlayan Adliyesi'ne giderek, anlaşmalı olarak boşanmıştı. Çiftin kızlarının velayeti anneye verilmişti.