Ozan Güven'e kadınlar tepki gösterdi! Kafeyi terk etmek zorunda kaldı

Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz'un birliktelikleri şiddet iddiasıyla sona ermişti. Birbirlerinden karşılıklı şikayetçi olan ikili davalık olmuştu.

5 yıl süren hukuki mücadelenin ardından oyuncu Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz arasındaki davada karar çıktı. Ozan Güven 2 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Ozan Güven kadına şiddet uyguladığı için zaman zaman girdiği projelerde de tepki görüyor. Daha önce tepkiler yüzünden bir projeden ayrılan oyuncu son olarak gittiği mekanda kadınlardan tepki gördü.

Kadınlar Mehmet Aslantuğ ile oturan Ozan Güven'in kafeden ayrılmasını istedi. Aslantuğ kadınlara sakin olmalarını söylerken kadınlar ise geri adım atmadı.

Mekanda protesto alkışları ve sloganları yükselmeye başladı. Yaklaşık 1 saat tepkilere rağmen masasında oturan Güven daha sonra ise mekanı terk etmek zorunda kaldı.