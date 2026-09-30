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Mustafa Sandal'ın Melis Sütşurup Sandal açıklamasıyla dile düştü!

Fon soruşturmasında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal hakkında da iddialar vardı. Mustafa Sandal eşine dair yaptığı açıklamayla X'in fena diline düştü. İsmail Saymaz da şarkıcıyı ti'ye aldı.

Mustafa Sandal'ın Melis Sütşurup Sandal açıklamasıyla dile düştü!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup ve babasının mal varlığına el konuldu.

"KARI KOCA OLMAK DIŞINDA..."

Soruşturmaya konu fonlardan 11 milyar lira kazandığı öne sürülen Melis Sütşurup Sandal hakkında eşi Mustafa Sandal ise şu açıklamayı yaptı:

Mustafa Sandal ın Melis Sütşurup Sandal açıklamasıyla dile düştü! 1

"Eşim Melis ve babası Cihan Sütşurup ile ilgili iddiaların şahsımla ilişkilendirilmesi haksızdır, kötü niyetlidir. Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır. Ben 32 yıldır müzik sektöründeyim ve müzikten başka hiçbir işim, uğraşım ve gelirim yoktur.

Dubai meselesi; Melis'in oğlu Dubai'de okuyor, dolayısıyla eş durumundan orada Dubai'de Golden Visa - oturum iznim var. Benim geçen sene İngiltere'de Global Yetenek Vizesi aldığımı da tüm Türkiye zaten biliyor. Şahsımla ilgili iftira ve hakaret içeren tüm haber ve yorumlarla ilgili avukatım gerekli hukuki takibi yapmaktadır."

X'İN DİLİNE DÜŞTÜ

Ancak Mustafa Sandal'ın açıklaması fena ti'ye alındı. Özellikle "Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır" sözleri X'te defalarca paylaşıldı ve Mustafa Sandal'a yorum yağdı.
Mustafa Sandal ın Melis Sütşurup Sandal açıklamasıyla dile düştü! 2

Şarkıcıya "Ya resmen adam karımı tanımıyorum dedi", "Karısını hiç etmiş", "Bu nasıl açıklama" yorumları yapıldı.

İsmail Saymaz da şarkıcıyla alay ederek "Mustafa Sandal, neredeyse 'Karımı tanımıyorum' diyecek" dedi.

Mustafa Sandal ın Melis Sütşurup Sandal açıklamasıyla dile düştü! 3

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Sandal Melis Sütşurup
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