Hailey Bieber, dekoltesiyle zor anlar yaşadı! Sık sık kapadı

New York, Londra ve Milano moda haftaları geride kaldı. Şimdi ise sıra Paris'te.

Moda başkentlerinin belki de en merakla bekleneni olan Paris Moda Haftası, Chanel, Celine, Dior ve Louis Vuitton gibi köklü modaevlerinin koleksiyonlarını görkemli şovlarla tanıtmasına sahne oluyor. Aynı zamanda ünlü isimlerin yoğun katılımıyla da öne çıkıyor.

Paris Moda Haftası'nda dikkat çeken bir isim de Justin Bieber ile evliliğiyle sık sık gündeme gelen Hailey Bieber oldu. Model Serenay Sarıkaya'nın da giydiği siyah bir takımla geceye katıldı.



Kameraların büyük ilgi gösterdiği modelin sütyensiz tercih ettiği siyah takımıyla zaman zaman zor anlar yaşadığı dikkat çekti.

Model frikik vermemek için flaşlar patladığında sık sık dekoltesini kapatmaya çalıştı.