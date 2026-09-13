Buse Varol'un TikTok'a giriş videosu dalga konusu oldu! Silip, açıklama yaptı

Alişan’ın eşi Buse Varol, yeni açtığı TikTok hesabında dans etmeye çalıştığı bir video paylaştı. Gelin Evi sunucusu Varol'un garip hareketler yaptığı video hemen yayıldı.

Akım videosu kısa sürede gündem olurken, ünlü isme yönelik eleştiriler de beraberinde geldi. Eleştiri alan videonun ardından Varol'dan açıklama geldi.

Gelen olumsuz yorumların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Buse Varol, kendisini eleştirenlere tepki gösterdi.

Varol, “Kötü yorum yapanlara çok bir anlam veremedim. Zihninizi neden meşgul ediyorsunuz ki sevmediğiniz ve beğenmediğiniz birini izleyip vaktinizi harcıyorsunuz, yorumlar yapıyorsunuz, bir sürü uğraşıyorsunuz” dedi.

Kendisini eleştirenlere rağmen mutlu olduğunu vurgulayan Varol, bir video daha çekmeye karar verdi.



İLK VİDEOYU SİLDİ

Ünlü isim, “Ama çok sevdiyseniz bugün bir tane daha çekeyim. Bence bunlar mutluluğun yansıması diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

İlk videosunu hesabından kaldırdığı dikkat çeken Varol, bir video daha paylaştı. Varol paylaşımına, "Sevdim ben bu işi hadi yorum yapın azıcık keyfim yerine gelsin" yazdı.