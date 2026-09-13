Layla Taylor göğüslerini büyütünce sosyal medyanın diline düştü

The Secret Lives of Mormon Wives yıldızı Layla Taylor, geçirdiği son göğüs estetiği operasyonuyla gündem oldu. Yeni sezonun ilk bölümünde dikkat çeken görüntüsü sosyal medyada yorum yağmuruna tutulurken, 25 yaşındaki fenomen eleştirilere esprili bir yanıt verdi.

Taylor'ın yeni implantları, özellikle röportaj sahnelerinde önceki görüntüsüne kıyasla çok daha yukarıda durduğu için sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

İzleyiciler, Taylor'ın görünümüyle ilgili binlerce yorum yaptı. Bazıları operasyonu sert şekilde eleştirirken, bazı kullanıcılar ise bunun iyileşme sürecinin doğal bir parçası olabileceğini savundu.

25 yaşındaki fenomen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hakkında yapılan yorumlarla dalga geçti. Taylor paylaşımında "Göğüslerim MomTok'taki çoğu arkadaşlıktan daha mı yakındı? Evet." dedi.



Ünlü isim devamında ise "Ama zamanla her şey yerine oturur... Benim göğüslerim de öyle oldu." sözleriyle eleştirilere mizahi bir yanıt verdi.

İki çocuk annesi olan Layla Taylor, yıllardır estetik operasyonlarını açıkça paylaşmasıyla biliniyor. Reality şovun ilk sezonunun ardından göğüs büyütme, burun estetiği, karın germe, çene dolgusu, dudak dolgusu ve botoks yaptırdığını açıklamıştı.