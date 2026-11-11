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Dizi setinde ücret krizi iddiası! Burak Özçivit'ten dikkat çeken çıkış

Dizi sektöründe ücret krizi dalga dalga yayılıyor. Son olarak ATV ekranlarının yeni sezonda ilgiyle izlenen dizilerinden biri olan Güneşin Doğduğu Yer dizisi ücretlerde indirime gidilmesi istemiyle gündeme geldi. Burak Özçivit’ten yanıt gecikmedi.

Dizi setinde ücret krizi iddiası! Burak Özçivit'ten dikkat çeken çıkış
Sariye Nur Dönmez

Yeni sezona iddialı başlayan dizilerden biri olan Güneşin Doğduğu Yer dizisi de ücret krizine yönelik bir iddiayla gündeme geldi.

Dizi setinde ücret krizi iddiası! Burak Özçivit ten dikkat çeken çıkış 1

Dizi yorumcusu Deniz Tural, ATV'de yayınlanan dizinin teknik ve kamera arkası ekibinden ücretlerinde yüzde 20 indirime gitmelerinin istendiğini öne sürdü. Bu iddianın ardından sosyal medya çalkalandı.

Dizi setinde ücret krizi iddiası! Burak Özçivit ten dikkat çeken çıkış 2

“ONLARA BU ZORLUĞU YAŞATMAYIZ”

Dizinin başrol oyuncusu olan Burak Özçivit set ekibini destekledi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Özçivit set emekçilerinin yanında olduğunu vurguladığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ekibimizle varız onlara bu zorluğu yaşatmayız biz gerekeni üstleniriz.”

Özçivit’in yaptığı tek cümlelik açıklama kısa sürede sosyal medyanında gündemine oturdu.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit dizi
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