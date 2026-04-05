Camila Morrone Netflix dizisiyle zirvede! “Tüm zamanların en iyilerinden” yorumu

Netflix’in son dönemde en çok konuşulan yapımlarından biri olan Something Very Bad Is Going To Happen, kısa sürede izlenme listelerinin zirvesine yerleşti. Dizide başrolü üstlenen Camila Morrone ise performansıyla adından söz ettirirken, yapım bazı eleştirmenler tarafından “tüm zamanların en iyi korku dizilerinden biri” olarak nitelendirildi.

SOMETHING VERY BAD IS GOING TO HAPPEN KONUSU

28 yaşındaki oyuncu dizide, düğününe günler kala esrarengiz olaylarla karşı karşıya kalan bir gelin adayını canlandırıyor. Gerilim dolu atmosferiyle dikkat çeken yapım, izleyicilere baştan sona tedirgin edici bir deneyim sunuyor.

CAMİLA MORRONE ÖZEL HAYATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Camila Morrone’un yükselişi ise yalnızca bu projeyle sınırlı değil. Arjantinli oyuncular Máximo Morrone ve Lucila Solá’nın kızı olan Morrone, çocukluk yıllarını Beverly Hills’te Hollywood yıldızlarının arasında geçirdi. Üvey babası ise efsane oyuncu Al Pacino.

Ünlü isimlerle iç içe büyüyen Morrone, daha önce Brad Pitt gibi yıldızları günlük hayatın bir parçası olarak görmenin kendisi için “normal” olduğunu ifade etmişti. Arkadaş çevresinde ise Hailey Bieber, Kaia Gerber ve Suki Waterhouse gibi isimler yer alıyor.

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Morrone, uzun süre Leonardo DiCaprio ile yaşadığı ilişkiyle konuşulmuştu.

Modellikten oyunculuğa geçiş yapan Morrone, “Bukowski” filmiyle başladığı kariyerinde “Death Wish” ve “Mickey and the Bear” gibi yapımlarda rol aldı. 2023 yılında ise Daisy Jones & The Six dizisindeki performansıyla Emmy adaylığı elde etti.

Başarılı oyuncu, her ne kadar “nepo baby” tartışmalarının odağında yer alsa da, kariyerine kendi emeğiyle yön verdiğini vurguluyor.