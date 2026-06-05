MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Can Polat'ın cenazesinde bilinmeyen detay: Polisler cemaatin arasına karıştı

İzmir'in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Can Polat son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Can Polat'ın annesi Dilan Polat'a isyan ederken cenaze törenine dair bilinmeyen bir detay dikkat çekti.

Can Polat'ın cenazesinde bilinmeyen detay: Polisler cemaatin arasına karıştı

Dilan Polat'ın korumalığını yapan, aynı zamanda eşi Engin Polat’ın kuzeni olan Can Polat İzmir'in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Can Polat'ın cenazesi 4 Haziran Perşembe günü cenaze namazının kılınması için Ataşehir Küçükbakkalköy Merkez Camii'ne getirildi.

Can Polat ın cenazesinde bilinmeyen detay: Polisler cemaatin arasına karıştı 1

Cenaze töreninde Can Polat'ın kızı sinir krizi geçirirken annesi de Dilan Polat'a öfkesini dile getirdi. Öte yandan sosyal medyada Engin Polaat'ın cenazeye çelik yelek giyerek geldiği iddiaları da gündeme geldi ama iddialara dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Can Polat ın cenazesinde bilinmeyen detay: Polisler cemaatin arasına karıştı 2

İSTANBUL EMNİYETİ BÖYLE ÖNLEM ALDI

Cenaze törenine dair ise bilinmeyen bir detay gündeme geldi.

Özlem Gürses'in yayınına katılan İhsan Yalçın şu iddiada bulundu:

Can Polat ın cenazesinde bilinmeyen detay: Polisler cemaatin arasına karıştı 3

"Burada bir detay var. İstanbul Emniyeti bugün o cenaze törenindeydi. İstanbul istihbarat polisleri cemaatin arasına karıştılar. Çünkü yeni bir saldırı olabilir. Malum örgütlü bir yapıdan bahsettik ya Polatlar da uzunca bir süredir tehdit ediliyordu. Bu cenaze töreni polisler tarafından kayda alındı. Orada başka bir örgüt mensubu olabilir mi diye. Emniyet böyle bir önlem aldı."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cenazede Dilan Polat'a zehir zemberek sözler! "Allah onun belasını versin" Cenazede Dilan Polat'a zehir zemberek sözler! "Allah onun belasını versin"

Öte yandan olayın şüphelisi olan 2003 doğumlu Serhat isimli zanlı yakalandı. Katil zanlısı asıl hedefin ise Engin Polat olduğunu söyledi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
67 yaşındaki Madonna yine yaptı yapacağını...67 yaşındaki Madonna yine yaptı yapacağını...
Sevdiğim Sensin seyirciyi ikiye böldü! "Bıktık" yorumlarıSevdiğim Sensin seyirciyi ikiye böldü! "Bıktık" yorumları

Anahtar Kelimeler:
Can Polat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
ülkede kimin eli kimin cebinde belli değil
egm hicbirsey yapamaz korkuyor..hikaye anlatmayin millete
su testisi su yolunda kırılır ülkenin çivisi çıkmış daha düzelmez
En Çok Okunan Haberler
Yeni partinin adı: İstiklal Partisi!

Yeni partinin adı: İstiklal Partisi!

AK Partili Rümeysa Eker tepki çeken Atatürk paylaşımı sonrası istifa etti

AK Partili Rümeysa Eker tepki çeken Atatürk paylaşımı sonrası istifa etti

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi!

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi!

Reha Muhtar'ın tabutu başında ilginç anlar! Poyraz Mina'yı böyle uyardı

Reha Muhtar'ın tabutu başında ilginç anlar! Poyraz Mina'yı böyle uyardı

TÜİK Mayıs enflasyonunu açıkladı: Milyonlar kilitlenmişti

TÜİK Mayıs enflasyonunu açıkladı: Milyonlar kilitlenmişti

Memur ve emekli zamlı maaş tablosu: 5 aylık enflasyon farkı çıktı

Memur ve emekli zamlı maaş tablosu: 5 aylık enflasyon farkı çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.