Can Yaman sevgilisi Sara Bluma'yı İstanbul'a getirdi! Aşk pozu geldi

“Erkenci Kuş”, “İnadına Aşk” ve “Bay Yanlış” gibi popüler dizilerle adını geniş kitlelere duyuran Can Yaman uzun süredir yurt dışında yaşıyor.

Yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir röportajda yöneltilen “Türkiye mi, İtalya mı?” sorusuna tereddütsüz “İtalya” yanıtını vermesiyle eleştiri almıştı.

Geçtiğimiz günlerde uluslararası bir festivale katılan Can Yaman kırmızı halıda yeni sevgilisiyle boy göstermişti. Gönlünü DJ Sara Bluma'ya kaptıran oyuncu şu sıralar ülkeye dönüş yaptı.

Uzun bir aradan sonra İstanbul’a dönen oyuncu, dönüşünü sosyal medyada sevgilisiyle birlikte yaptığı romantik bir paylaşımla duyurdu.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul en iyisi” notunu ekledi.

Can Yaman’ın sevgilisi DJ Sara Bluma da İstanbul ziyaretini sosyal medyada duyurdu.