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Can Yaman sevgilisi Sara Bluma'yı İstanbul'a getirdi! Aşk pozu geldi

Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Can Yaman, bu kez sürpriz bir sosyal medya paylaşımıyla hayranlarını şaşırttı. İtalya’da kariyerine devam eden ve burada geniş bir hayran kitlesi edinen Yaman, DJ sevgilisi Sara Bluma ile birlikte İstanbul’a geldi.

Can Yaman sevgilisi Sara Bluma'yı İstanbul'a getirdi! Aşk pozu geldi
Kubra Akalın

“Erkenci Kuş”, “İnadına Aşk” ve “Bay Yanlış” gibi popüler dizilerle adını geniş kitlelere duyuran Can Yaman uzun süredir yurt dışında yaşıyor.

Yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir röportajda yöneltilen “Türkiye mi, İtalya mı?” sorusuna tereddütsüz “İtalya” yanıtını vermesiyle eleştiri almıştı.

Can Yaman sevgilisi Sara Bluma yı İstanbul a getirdi! Aşk pozu geldi 1

Geçtiğimiz günlerde uluslararası bir festivale katılan Can Yaman kırmızı halıda yeni sevgilisiyle boy göstermişti. Gönlünü DJ Sara Bluma'ya kaptıran oyuncu şu sıralar ülkeye dönüş yaptı.

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Uzun bir aradan sonra İstanbul’a dönen oyuncu, dönüşünü sosyal medyada sevgilisiyle birlikte yaptığı romantik bir paylaşımla duyurdu.

Can Yaman sevgilisi Sara Bluma yı İstanbul a getirdi! Aşk pozu geldi 2

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul en iyisi” notunu ekledi.

Can Yaman’ın sevgilisi DJ Sara Bluma da İstanbul ziyaretini sosyal medyada duyurdu.

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Can Yaman
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