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Kırmızı halıda kucağına oturtup poz vermişti! Can Yaman'ın yeni sevgilisi DJ Sara Bluma evli çıktı

Fox Tv'de yayınlanan Bay Yanlış dizisi final yaptıktan sonra İtalya'ya yerleşen Can Yaman kariyerine yurt dışında devam ediyordu. Son olarak 'El Turco' dizisi ile gündeme gelen Can Yaman geçtiğimiz günlerde katıldığı bir festivalde aşkını ilan etti. Yaman'ın kırmızı halıda kucağına oturtup poz veren sevgilisinin evli olduğu iddia edildi.

Kırmızı halıda kucağına oturtup poz vermişti! Can Yaman'ın yeni sevgilisi DJ Sara Bluma evli çıktı
Öznur Yaslı İkier

Türkiye’de Erkenci Kuş dizisiyle büyük çıkış yakalayan Can Yaman, zamanla gelen eleştirilerin ardından kariyerini yurt dışında sürdürmeye karar vermişti.

İtalya’da kariyerine hız kesmeden devam eden Can Yaman her hareketi ve açıklamasıyla gündem olmayı başarıyor. Geçtiğimiz günlerde uluslararası bir festivale katılan Can Yaman kırmızı halıda yeni sevgilisiyle boy göstermişti.

Gönlünü DJ Sara Bluma'ya kaptıran oyuncu, ilişkisini önceki gün İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen Italian Global Series Festival 2025'te ilan etti.

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Festivale el ele gelen çift, tüm dikkatleri üzerine çekti. Kırmızı halıda kameralara poz veren Can Yaman ve Sara Bluma, bir koltukta kucak kucağa verdikleri pozlarla geceye damga vurmuştu.

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Bu romantik anların ve aşk ilanının hemen ardından, tüm dikkatler Sara Bluma'ya çevrildi. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde Bluma'nın, Stefano Papa isimli bir kişiyle evli olduğu ve bu evlilikten çocuğu olduğu öne sürüldü.

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Gazeteci Bilal Özcan'ın iddialarına göre de Sara Bluma evli ve çocuklu. Ayrıca Sara Bluma'nın eşi Stefano Papa ile Can Yaman arkadaş...

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Anahtar Kelimeler:
Can Yaman
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