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Canan Ergüder'den Erdal Beşikçioğlu paylaşımı! "Senaryo gerçek oldu"

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu geçtiğimiz gün tutuklandı. Oyuncu kimliğiyle de tanınan Erdal Beşikçioğlu'nun rol arkadaşı Canan Ergüder sosyal medyada bir paylaşım yaptı.

Canan Ergüder'den Erdal Beşikçioğlu paylaşımı! "Senaryo gerçek oldu"

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun arasında bulunduğu 40 kişi, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında tutuklandı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, irtikap iddiaları sonrası tutuklanan Erdal Beşikçioğlu için Behzat Ç'de rol arkadaşı Canan Ergüder sessiz kalmadı.

Dizide Savcı Esra rolüne hayat veren Ergüder yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle paylaştı:

Canan Ergüder den Erdal Beşikçioğlu paylaşımı! "Senaryo gerçek oldu" 1

"Son birkaç gündür 'gerçeklik' teması karşıma çıkıyor. Her yerde... Beraber oynamamız gereken bir sahneyi tek başıma oynamak zorunda kaldım. O sahne de gerçekliği sorguluyordu. Merak etme, ordaydın ama ... Esra Behzat oldu, Behzat Esra. Çok garipti. Gerçeklikten uzak bir o kadar da yakın. Hissettiklerimi tam olarak yazamıyorum yansıtamıyorum. Senaryo gerçek oldu, gerçek de senaryo gibi... Çok üzgünüm. "

Canan Ergüder den Erdal Beşikçioğlu paylaşımı! "Senaryo gerçek oldu" 2

BEHZAT Ç. YAYINLANACAK MI?

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi çekimleri bir süredir devam ediyordu. Ancak yaşanan süreç sonrası dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağına dair yapımdan bir açıklama gelmiş değil.

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Anahtar Kelimeler:
Erdal Beşikçioğlu
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