Cansever ilik nakli oldu! Dua istedi

'Ağla Gözbebeğim', 'Sen de Gittin', 'Kime Bu İnat' gibi şarkılarıyla 90'lı yıllara damgasını vuran isimlerden olan Cansever, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sağlık durumu hakkında korkutan haberi vermişti.

Lösemi ile mücadele eden şarkıcı için aranan dönor bulundu. Ameliyat önce sevenlerinden dua isteyen Cansever, ilik nakli oldu.

CANSEVER'DEN HABER VAR

Erhan Arı, sevenlerinin son durumunu merak ettiği şarkıcının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Arı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Cansever’in aylardır süren lösemi tedavisi, 26 Mart perşembe günü gerçekleşen ilik nakli operasyonu ile başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır.

"Tedavisi bir süre daha hastanede devam edecektir. Bu süreçte destek olan tüm sevenlerimize teşekkür ederiz. Dualarınızı eksik etmeyin."