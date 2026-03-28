Cansever ilik nakli oldu! Dua istedi

Bir süre önce kan kanserine yakalandığını öğrenen ve tedavisine Almanya'da devam eden Cansever için aranan donör bulundu. Perşembe günü ilik nakli ameliyatı olan Cansever'den yeni haber var.

Cansever ilik nakli oldu! Dua istedi
Öznur Yaslı İkier

'Ağla Gözbebeğim', 'Sen de Gittin', 'Kime Bu İnat' gibi şarkılarıyla 90'lı yıllara damgasını vuran isimlerden olan Cansever, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sağlık durumu hakkında korkutan haberi vermişti.

Lösemi ile mücadele eden şarkıcı için aranan dönor bulundu. Ameliyat önce sevenlerinden dua isteyen Cansever, ilik nakli oldu.

Cansever ilik nakli oldu! Dua istedi 1

CANSEVER'DEN HABER VAR

Erhan Arı, sevenlerinin son durumunu merak ettiği şarkıcının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Arı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Cansever’in aylardır süren lösemi tedavisi, 26 Mart perşembe günü gerçekleşen ilik nakli operasyonu ile başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır.

Cansever ilik nakli oldu! Dua istedi 2

"Tedavisi bir süre daha hastanede devam edecektir. Bu süreçte destek olan tüm sevenlerimize teşekkür ederiz. Dualarınızı eksik etmeyin."

Cansever ilik nakli oldu! Dua istedi 3

