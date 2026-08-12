Cansever'ın büyük sırrı: Aşka küstüren ihanet...

Bir süredir kanserle mücadele eden ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Cansever 12 Ağustos’ta memleketi Kuzey Makedonya’nın Veles kentinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Cansever'in ölümü ardından hayatı da merak edildi. Hayatı boyunca hiç evlenmeyen Cansever'in sırrı ortaya çıktı.

Şarkıcının Almanya'da yaşadığı ağır bir aldatılma hikayesi yüzünden kalbinin kapılarını aşka ve evliliğe sonsuza dek kapattığı öğrenildi.

AŞKA KÜSTÜREN İHANET

2024 yılında Gökay Kalaycıoğlu'nun YouTube kanalına konuk olan Cansever, iki yıl boyunca birlikte olduğu kişinin aslında evli olduğunu öğrendiğini anlatmıştı.

Hayatını paylaştığı ve güvendiği kişinin kendisinden bu gerçeği saklaması, sanatçı için büyük bir yıkım oldu. Cansever bu olayı "Birini seviyordum, hatta evlenecektim. Almanya'da tanıdım. Evli çıkınca ben de soğudum. Aşka küstüm. O da Türk'tü, sanatçıydı, gece aleminde sevilen bir sesti" diyerek anlatmıştı.

Yaşadığı bu olayın ardından Cansever, hayatına başka birini almamayı ve aşka küsmeyi tercih ettiğini ifade etmişti.

Kaynak: DHA