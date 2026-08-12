Farah Zeynep Abdullah’ın ifadesi ortaya çıktı: "Yalnızca Babala TV’de yer aldım"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında ifadeye çağırılan oyuncu Farah Zeynep Abdullah 10 Ağustos'ta ifade verdi. Abdullah'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

Farah Zeynep Abdullah savcılıktaki ifadesinde, “Olan biteni önce medya üzerinden kendi imkanlarımla takip ettim. Şimdi de Cumhuriyet Başsavcılığınıza bizzat müracaat etmem üzerine kamuoyuna yansıyan kısmından çok daha derin ve büyük sorunlar olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. Bu durum benim üzüntümü ve hayal kırıklığımı daha da arttırdı." dedi.

"DERNEK ÇALIŞMALARINA KATILMADIM"

Oyuncu ifadesinde şunları anlattı:

"Kendimle ilgili olan kısım ise şundan ibarettir; ben zaten o dönem dernekle ilgili olan çalışmalara katılmadım. Derneğin faaliyetlerinin etki alanını genişletecek herhangi bir açıklamada da bulunmadım. Esasında iç dünyamda yaşanan felaket üzerine doğrudan bağış toplanmasını da tam olarak bir yere oturtamamıştım o yüzden yapılan çalışmalara çok mesafeli yaklaşmıştım ancak elbetteki yaşanan felaket üzerine bir sosyal sorumluluğum olduğunun bilincindeydim. Bu bilinçle doğrudan depremzedelerle iletişimler kurdum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Yaptığımı da düşünüyorum. Bunu şahsi çabalarımla ilerlettiğim için çok detayına inmek istemiyorum.

Ahbap Derneği ile koordineli bir şekilde herhangi bir faaliyetim de olmadı. Ben yalnızca Babala TV’de sabahlara kadar telefon görüşmeleri yaparak yardımlar için bir koordinasyon sağlamaya çalıştım. Bunu da son derece iyi niyetlerle yürüttüm. Faydalı olduğumu da düşünüyorum.

Şu anda o dönem bir yaraya merhem olmak için toplanılmış olan bağışların yerli yerinde ve tam ihtiyaç giderici olarak kullanıldığını öğrenip mutlu olmayı dilerdim. Bununla gururlanmak isterdim ancak durumun tam aksi olduğunu en azından iddiaların bu yönde olduğunu görmek benim için üzücüdür.“