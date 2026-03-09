MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Cem Yılmaz'ın sevgilisi kim? El ele yakalandılar

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü komedyen Cem Yılmaz hakkında yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı. Madrid Havalimanı’nda bir kadınla el ele olduğu öne sürülen Yılmaz’ın yanındaki kişinin, “Erşan Kuneri” dizisinde birlikte çalıştığı oyuncu Rüya Demirbulut olduğu iddia edildi.

Cem Yılmaz'ın sevgilisi kim? El ele yakalandılar

Cem Yılmaz, kariyerindeki başarıların yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor Ahu Yağtu, Serenay Sarıkaya, Defne Samyeli gibi birçok ünlü isimle aşk yaşayan Cem Yılmaz son olarak Necla Karahalil ile bir ilişki yaşadı.

Son dönemde aşk hayatını gözden uzak yaşayan Yılmaz Madrid-Barajas Havalimanı’nda bir kadınla el ele görüntülendi.

“Gossippasta” adlı içerik üreticisinin paylaştığı iddiaya göre söz konusu fotoğraf, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından Madrid Havalimanı’nda çekildi ve kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Cem Yılmaz ın sevgilisi kim? El ele yakalandılar 1

Fotoğraftaki kadının kim olduğu ise sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Cem Yılmaz ın sevgilisi kim? El ele yakalandılar 2

Bazı kullanıcılar, Yılmaz’ın yanındaki kişinin 2022 yılında “Erşan Kuneri” dizisinde birlikte çalıştığı ve o dönem kısa süreli bir ilişki yaşadığı iddia edilen oyuncu Rüya Demirbulut olabileceğini öne sürdü.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü şef kabusu yaşadı! Cam parçaları dişini kırdı, dilini kestiÜnlü şef kabusu yaşadı! Cam parçaları dişini kırdı, dilini kesti
Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirttiCelal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran yeni hedeflerini duyurdu! Peş peşe tehdit ettiler

İran yeni hedeflerini duyurdu! Peş peşe tehdit ettiler

ABD denizaltısı batırmıştı! İran ölü sayısını açıkladı

ABD denizaltısı batırmıştı! İran ölü sayısını açıkladı

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Petrol fiyatlarında tarihi zirve: 100 doları aş

Petrol fiyatlarında tarihi zirve: 100 doları aş

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.