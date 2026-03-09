Cem Yılmaz'ın sevgilisi kim? El ele yakalandılar

Cem Yılmaz, kariyerindeki başarıların yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor Ahu Yağtu, Serenay Sarıkaya, Defne Samyeli gibi birçok ünlü isimle aşk yaşayan Cem Yılmaz son olarak Necla Karahalil ile bir ilişki yaşadı.

Son dönemde aşk hayatını gözden uzak yaşayan Yılmaz Madrid-Barajas Havalimanı’nda bir kadınla el ele görüntülendi.

“Gossippasta” adlı içerik üreticisinin paylaştığı iddiaya göre söz konusu fotoğraf, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından Madrid Havalimanı’nda çekildi ve kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Fotoğraftaki kadının kim olduğu ise sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Bazı kullanıcılar, Yılmaz’ın yanındaki kişinin 2022 yılında “Erşan Kuneri” dizisinde birlikte çalıştığı ve o dönem kısa süreli bir ilişki yaşadığı iddia edilen oyuncu Rüya Demirbulut olabileceğini öne sürdü.