Ünlü şef kabusu yaşadı! Cam parçaları dişini kırdı, dilini kesti

İstanbul Bayrampaşa’daki bir AVM’de yemek yiyen şef Batuhan Ergül, yemeğin içinden çıkan cam parçaları yüzünden dişini kırdı ve dilini kesti. İşletmenin ihmali sonrası hastaneye kaldırılan Ergül, yaşadığı mağduriyet için şikâyette bulundu; olayla ilgili “Taksirle Yaralama” soruşturması başlatıldı.

Ünlü şef kabusu yaşadı! Cam parçaları dişini kırdı, dilini kesti
Çiğdem Berfin Sevinç

İstanbul'un en büyük alışveriş merkezlerinden birinde yemek yiyen şef Batuhan Ergül, hayatının şokunu yaşadı. Olay, geçtiğimiz aylarda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1947'de kurulan bir lokum fabrikasının 4. kuşak sahibi olan, geçtiğimiz yıllarda ekranların popüler yemek yarışmasına da katılan şef Batuhan Ergül, yemek yemek için Bayrampaşa'da bulunan AVM'de yer alan bir işletmeye gitti. Ergül, sipariş ettiği köfteyi yemeye başladı. Yemeğinden aldığı birkaç lokmanın ardından ağzında sert bir cisim ve keskin bir acı hisseden genç adam, tabağını kontrol ettiğinde gördüklerine inanamadı. Yemeğin içerisinden irili ufaklı cam parçaları çıktı.

Ünlü şef kabusu yaşadı! Cam parçaları dişini kırdı, dilini kesti 1

İLK ISIRIKTA KABUSU YAŞADI

Cam parçalarını fark etmeden çiğneyen Ergül'ün ön sağ dişinde kırık meydana gelirken, dilinde ise kesikler oluştu. Acı içinde durumu restoran çalışanlarına bildiren gence, iddiaya göre "Yetkili kimse yok" yanıtı verildi. Ancak durumun ciddiyeti üzerine işletme çalışanları, kusurlarını kabul ederek talihsiz genci hastaneye götürdü.

Ünlü şef kabusu yaşadı! Cam parçaları dişini kırdı, dilini kesti 2

DİLİ KESİLDİ, DİŞİ KIRILDI

Hastaneden aldığı darp ve tedavi raporuyla karakola giden Ergül, yaşadığı mağduriyeti anlattı. Yemeğin içinden çıkan camların fotoğrafını ve doktor raporunu delil olarak sunan genç, "Yemeği yerken içinden cam parçası çıktı. Dişim kırıldı, dilimde kesikler oluştu. Yaşanan bu ihmalkarlık nedeniyle işletmeden davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Ünlü şef kabusu yaşadı! Cam parçaları dişini kırdı, dilini kesti 3

TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNDAN SORUŞTURMA

Yakın zamanda sosyal medya hesabını kapatan genç adama işletmenin insan kaynaklarının söylediği sözler de pes dedirtti. GÜNAYDIN'a konuşan Batuhan Ergül, "Karşı taraf sosyal medya hesabımı istedi. İlk başta her koşulda yanımda olduklarını söylediler fakat sonra yüksek takipçim olmadığı için gerekli özen gösterilmedi ve durumu sosyal medya hesaplarımda paylaşmamam konusunda uyardılar. Paylaşırsam benim için dezavantajlı olacağını söylediler" dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili "Taksirle Yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.

